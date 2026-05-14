Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h22 ngày 14/5, khi phát hiện khói bốc ra từ siêu thị nằm tại tầng 1 nhà G3, khu tập thể Vĩnh Phúc, người dân đã báo cho Công an phường Ngọc Hà và Cảnh sát PCCC&CNCH.

Hiện trường vụ cháy tại tầng 1 nhà G3, khu tập thể Vĩnh Phúc. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Công an phường Ngọc Hà, lực lượng an ninh trật tự cơ sở cùng người dân đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu. Khu vực xảy ra cháy là siêu thị có diện tích khoảng 200m2.

Đồng thời, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phân đội Quần Ngựa (Đội CC&CNCH khu vực 8) và Phân đội Thụy Khuê (Đội CC&CNCH khu vực 14) tới hiện trường.

Đến khoảng 4h29, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Một số tài sản tại khu vực quầy thu ngân bị cháy hỏng, gồm máy tính, bàn gỗ, hệ thống dây điện và các vật dụng liên quan.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện tại khu vực quầy thu ngân.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.