Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Trump ngày 13/1 đã thông báo về việc hủy các cuộc gặp với quan chức Iran, cảnh báo sẽ có "hành động mạnh tay" nếu Tehran tiếp tục có hành động gây tổn thương người biểu tình. "Tất cả người biểu tình tại Iran hãy tiếp tục, sự hỗ trợ đang trên đường tới", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông đã nhận thấy "tương đối nhiều người thiệt mạng trong 2 tuần qua tại Iran", dù thừa nhận chưa nhận được báo cáo về con số cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi chi tiết hơn về "sự trợ giúp đang đến", ông Trump đã úp mở về khả năng can thiệp quân sự, viện dẫn các chiến dịch của Mỹ tại Venezuela cũng như các vụ ám sát thủ lĩnh trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi và Tướng Iran Qasem Soleimani.

"Sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ được triển khai dưới các hình thức khác nhau, nhưng chúng sẽ không có lợi cho Iran. Mục tiêu cuối cùng của Mỹ là giành chiến thắng, tôi thích chiến thắng", ông Trump nói.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã tuyên bố áp thuế 25% với những nước giao dịch với Iran, nhưng hiện vẫn chưa có văn bản chính thức nào về chính sách này. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/1 kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iran ngay lập tức

Theo nguồn tin của truyền thông Anh, các quan chức Iran mô tả làn sóng biểu tình của nước này đã tạm lắng xuống và số trường hợp thiệt mạng trong những ngày qua có thể lên tới 2.000 người.

Các cuộc biểu tình tại Iran xuất phát từ bất mãn trước tình trạng kinh tế suy thoái, nhưng đã nhanh chóng biến tướng thành bạo loạn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định làn sóng biểu tình tại nước này đã bị các thế lực bên ngoài can thiệp.