Giám đốc điều hành Euroclear Valerie Urbain tiết lộ thông tin trên khi trả lời phỏng vấn của tờ Le Monde cuối tuần qua. Trung tâm lưu ký này hiện giữ khoảng 200 tỷ USD trong số 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng trung ương Nga đang bị đóng băng ở phương Tây sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Châu Âu nắm giữ khoảng 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga. Ảnh: Atlantic Council

Bà Urbain tuyên bố, bất kỳ hành động nào mang tính chất tịch thu đều là "bất hợp pháp" và Euroclear sẵn sàng kiện EU nếu khối này tìm cách ép buộc công ty làm điều đó. "Có luật pháp. Chúng tôi sẽ quyết định điều gì chúng tôi có thể và muốn làm dựa trên khuôn khổ pháp lý. Hành động pháp lý không phải là bất khả thi", giám đốc Euroclear giải thích.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã thúc đẩy việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ khoản vay 160 tỷ USD cho Ukraine. Bỉ đã phản đối sáng kiến này, đồng thời yêu cầu đảm bảo rằng các rủi ro pháp lý và tài chính được chia sẻ trên toàn khối.

Theo báo Economist và tạp chí Financial Times, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine không còn đủ khả năng tiếp tục tài trợ cho nước này nếu không tịch thu các quỹ quốc gia của Nga.

Hôm 16/11, Ngoại trưởng Pháp Jean Noel Barrot nhận định, Ukraine có thể sẽ không bao giờ có khả năng trả được khoản vay dựa trên tài sản bị đóng băng của Nga. Ông Barrot nói, Paris muốn các quốc gia G7 bảo lãnh tài chính cho động thái chưa từng có này.

Theo đề xuất của EU về việc dùng tài sản bị phong tỏa của Nga hỗ trợ Ukraine, Kiev sẽ chỉ trả nợ nếu nhận được bồi thường từ Nga sau khi cuộc xung đột kết thúc, điều nhiều người thừa nhận rất khó xảy ra.