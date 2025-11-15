Nhiều tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu và Mỹ. Ảnh minh họa: The Gaze

Theo báo Gazeta, CBO cũng đề xuất những thay đổi liên quan tới quy trình xử lý tài sản bị đóng băng của Nga.

CBO thông báo, cơ quan này đang xem xét dự luật S.2918 về đề xuất chuyển một phần tài sản bị đóng băng của Nga vào một tài khoản riêng và lãi suất tích lũy thu được sẽ tiếp tục dùng vào việc hỗ trợ Ukraine. CBO lưu ý, một luật hiện hành cho phép tổng thống Mỹ chuyển giao tài sản có chủ quyền cho Nga, song hiện vẫn chưa chắc chắn chính quyền Tổng thống Donald Trump có làm việc đó hay không.

Nhà chức trách Mỹ cho biết, khoảng 5 tỷ USD tài sản của Nga đang bị đóng băng tại nước này sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát và do các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Một khoản tiền lớn hơn nhiều - 300 tỷ USD đang bị phong tỏa tại các quốc châu Âu. Hiện, Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7 đang thảo luận về các cơ chế sử dụng lợi nhuận thu được từ số tiền trên để trợ giúp Kiev.

Vấn đề pháp lý liên quan tới việc tịch thu tài sản quốc gia của Nga đang gây tranh cãi. Cơ quan Nghiên cứu châu Âu thuộc Nghị viện châu Âu lưu ý, việc tịch thu trực tiếp các quỹ nhà nước có thể vi phạm luật pháp quốc tế và tạo tiền lệ làm giảm niềm tin vào các hệ thống tài chính. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde trước đây từng nhấn mạnh những rủi ro như vậy.

Một số nước thành viên EU đã công khai bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của việc tịch thu tài sản công của Nga. Một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất là Bỉ, nơi nắm giữ một phần đáng kể tài sản bị đóng băng của Nga. Thủ tướng Bỉ Bart de Wever tuyên bố, quyết định tịch thu phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc, nếu không động thái này "sẽ khó tránh khỏi hậu quả".

Italia và Đức cũng có quan điểm tương tự. Hai nước này lập luận, bất kỳ hành động nào liên quan tới tài sản của Nga đều phải tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế để tránh làm suy yếu sự ổn định của hệ thống tài chính châu Âu.

Nga đã nhiều lần cảnh báo những nỗ lực tịch thu tài sản của nước này sẽ dẫn đến các vụ kiện tại tòa án quốc tế.