Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Global Look Press

Theo tạp chí Politico, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 8/11 tuyên bố: "Slovakia sẽ không tham gia bất kỳ chương trình pháp lý hoặc tài chính nào nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga nếu số tiền đó được sử dụng cho các chi phí quân sự của Ukraine".

Trước đó, các quan chức thuộc Ủy ban châu Âu (EC) cũng không thể thuyết phục được Bỉ thay đổi quyết định về khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga để tài trợ cho chính quyền Kiev. Brussels đã viện dẫn các rủi ro pháp lý và tài chính để phản đối kế hoạch của EU.

EU đang tìm cách huy động khoảng 140 tỷ Euro (160 tỷ USD) để tài trợ cho Ukraine bằng cách dùng tài sản bị đóng băng của Nga để thế chấp. Kế hoạch này gồm cả việc đòi Nga phải trả tiền bồi thường cho Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga, ước tính vào khoảng 300 tỷ USD đang được gửi tại Bỉ. Trước đó, Bỉ bày tỏ lo ngại nước này có thể phải đối mặt với các vụ kiện tụng kéo dài và tốn kém nếu Moscow kiện việc tịch thu như vậy.

Theo đài RT, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken tháng trước cảnh báo, Nga có thể trả đũa bằng cách tịch thu 200 tỷ Euro tài sản của phương Tây, bao gồm cả bất động sản, thuộc sở hữu của Bỉ và các quốc gia như Mỹ, Đức và Pháp tại Nga. Ông Francken cũng lưu ý, số tiền chuyển giao cho Kiev có thể kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, thay vì chấm dứt nó.

Nga tuyên bố sẽ coi bất kỳ việc sử dụng tài sản bị phong tỏa nào của nước này là hành vi trộm cắp và đối tượng chiếm đoạt chúng sẽ "phải chịu sự truy tố pháp lý theo cách này hay cách khác".

EU được cho là sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này tại cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào tháng 12.