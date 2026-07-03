Chiều 3/7, Công an Hà Nội cho biết đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, xác định danh tính các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 7-LK9, Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng), để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h29 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên.

Hiện trường vụ cháy tại phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định đám cháy đã bùng phát tự do khoảng 15 phút trước khi được khống chế. Hỏa hoạn xuất phát từ tầng 1 của căn biệt thự liền kề cao 4 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 70m², sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên.

Khu vực tầng 2 của ngôi nhà bị cháy chứa nhiều hàng hóa. Ảnh: Đình Hiếu

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 2 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng dân phòng cùng người dân đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng bất thành do lửa bùng phát nhanh, khói và khí độc dày đặc khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Sau khi trinh sát hiện trường, chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng của ngôi nhà để tìm kiếm, cứu nạn. Song song đó, các mũi chữa cháy được triển khai tại tầng 1, kết hợp xe thang phun nước từ tầng 2 và tầng 3 nhằm khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các căn nhà liền kề.

Tầng 1 của ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các công trình liền kề. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong, sau đó bàn giao thi thể cho lực lượng y tế.