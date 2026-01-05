Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều nay (5/1) khi xe tải lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, theo hướng từ hầm Thủ Thiêm về đường Lê Khả Phiêu.

Chạy đến khu vực gần giao lộ Trần Đình Xu, xe tải bất ngờ lao qua dải phân cách tông mạnh vào ô tô 5 chỗ chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NY

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô 5 chỗ lật ngửa, phần đầu xe hư hỏng nặng và nằm chắn ngang làn đường, gây cản trở nghiêm trọng đến việc lưu thông qua khu vực.

Trên đại lộ Võ Văn Kiệt, toàn bộ 4 làn đường dành cho ô tô theo hướng về hầm Thủ Thiêm rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 2 km. Hàng nghìn ô tô xếp hàng dài, nhích từng mét.

Kẹt xe kéo dài trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: HC

Lực lượng CSGT Công an TPHCM đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông tại các giao lộ lân cận nhằm giảm tải áp lực cho đại lộ. Đến gần 18h, xe cứu hộ được điều động để cẩu kéo và di dời các phương tiện gặp nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.