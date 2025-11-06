Cập nhật tin nhanh lúc 9h sáng nay (6/11), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, tăng thêm 1 cấp so với trước đó.

Trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển với tốc độ rất nhanh, khoảng 25-30km/h theo hướng Tây Tây Bắc và duy trì cường độ cấp 14-15, sau đó giảm không đáng kể.

Chuyên gia khí tượng nhận định, tối và đêm nay, bão đổ bộ vào khu vực đất liền khu vực miền Trung nước ta với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn, chỉ sau cấp 5 là cấp thảm họa) ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Từ chiều tối nay, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể về cường độ, bão Kalmaegi được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta từ đầu năm 2025, với vùng gió mạnh trên cấp 6 rất rộng lớn, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa.

Dự báo, 19h, khi tâm bão trên vùng ven biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk, cường độ bão vẫn ở mức rất mạnh với cấp 13-14, giật cấp 17. Thậm chí, khi đi rất sâu vào đất liền, áp sát biên giới Việt - Lào vào rạng sáng ngày mai (7/11), bão vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ chiều tối nay, trên đất liền từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió bắt đầu mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai), giật cấp 14-15.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng đêm nay đến rạng sáng mai.

Đồng thời, từ tối và đêm nay, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió cũng mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá đây là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có cường độ rất mạnh trên khu vực Biển Đông. Khi vào đất liền, bão có thể vẫn giữ sức gió rất lớn, gây ảnh hưởng mạnh trong khoảng từ tối đến đêm 6/11”.

Đồng thời, hoàn lưu bão số 13 gây mưa lớn diện rộng ở Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đó, vùng tâm mưa tập trung từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm trong hai ngày 6-7/11.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng, thời gian này mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 450mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Riêng tại Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ ngày 7-8/11, hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn, kết hợp với mực nước trên các hệ thống sông đang ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ lũ tại nhiều khu vực.

Các tỉnh, thành nằm trong vùng cảnh báo lũ gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế. Mực nước lũ có thể vượt mức báo động 2 đến báo động 3, thậm chí cao hơn báo động 3 trên một số sông.

Toàn bộ khu vực miền núi, đặc biệt là vùng núi phía Tây Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.