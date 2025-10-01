Sau trận mưa lớn ngày 30/9, tầng hầm của khu nhà ở xã hội tại số 43 Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) biến thành “dòng sông ngầm”. Nước từ giếng trời ào ạt đổ xuống, chảy qua các tầng B1, B2 rồi dồn xuống hầm B3, nơi gửi hàng loạt xe máy và ô tô của cư dân.

Đoạn video do người dân ghi lại cho thấy dòng nước cuồn cuộn cuốn theo rác thải, tung bọt trắng xóa đổ xuống hầm để xe của chung cư.

Clip nước tuôn xối xả từ khu vực giếng trời xuống:

Chị Huyền Ng., cư dân sống tại tầng 24 tòa nhà, cho biết gần trưa 30/9, khi mưa lớn đổ xuống, Ban quản lý (BQL) gọi điện thông báo người dân di chuyển xe từ tầng hầm B3 lên B2 để tránh ngập.

“Tôi đang đi làm nên không để ý nhiều, vì trước đây khu này chưa từng xảy ra ngập. Đến chiều, BQL tiếp tục gọi báo hầm đã ngập và cắt điện, tôi mới vội vã trở về. Khi xuống kiểm tra, tôi thấy nước từ giếng trời chảy dồn xuống các tầng hầm. Hiện B1, B2 đã rút nước, riêng B3 vẫn ngập sâu”, chị Ng. kể.

Tầng hầm B3 của tòa nhà ngập sâu, mênh mông nước.

Do mất điện, cư dân ở các tầng cao gặp nhiều khó khăn. “Nhà tôi ở tầng 24/25, sáng nay phải bế con đi bộ xuống ăn rồi lại leo lên, rất vất vả. Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn", chị Ng. chia sẻ.

Clip nước ngập hầm để xe của chung cư:

Theo thông báo phát đi ngày 1/10, Ban quản lý (BQL) cho biết sự cố xảy ra do mưa lớn khiến nước tràn qua ô thoáng và giếng trời, chảy vào khu vực kỹ thuật của tòa CT2-3-4. Để đảm bảo an toàn, bộ phận kỹ thuật buộc phải tạm ngắt điện toàn bộ tòa nhà.

BQL thông tin thêm, khi nước rút hết, đơn vị điện lực sẽ phối hợp để khôi phục cấp điện sinh hoạt cho cư dân. Tuy nhiên, hệ thống bơm nước hiện chưa vận hành ổn định nên cư dân được khuyến cáo sử dụng tiết kiệm. Ngoài ra, nhiều lối xuống hầm đã được chặn bằng bao cát nhằm ngăn nước tiếp tục tràn vào.

Một số ô tô ở hầm B1 đã được di chuyển tạm thời lên tầng trên, trong khi phương tiện tại B2 và B3 vẫn cần tiếp tục giải phóng. Ban quản lý cùng lực lượng an ninh tòa nhà được huy động hỗ trợ cư dân sắp xếp và di chuyển xe.

Những ngày cuối tháng 9, Hà Nội liên tiếp hứng mưa lớn, có nơi ghi nhận lượng mưa hơn 200mm chỉ trong vài giờ. Hệ thống thoát nước quá tải khiến nhiều tuyến phố như Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… ngập sâu. Không ít chung cư, khu đô thị mới cũng rơi vào cảnh hầm xe biến thành “hồ chứa” nước, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân.