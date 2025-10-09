Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 9/10, tại cửa hàng bán đồ điện tử trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra cháy.

Nhân chứng cho biết, khi đang lưu thông bất ngờ phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ cửa hàng điện tử. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng điện tử ở xã Phú Xuyên. Ảnh: Hà Nam



"Lửa lan rất nhanh, cháy ngùn ngụt bên trong cửa hàng điện tử. Nhiều người cố gắng di dời tài sản bên trong cửa hàng nhưng bất thành", nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 34 đến hiện trường dập lửa.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Hà Nam

Đại diện Công an xã Phú Xuyên cho biết, đám cháy đã được dập tắt, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.