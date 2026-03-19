Đám khói đen lớn bốc lên từ khu vực đại sứ quán Mỹ ở Iraq hôm 14/3. Ảnh: Al Jazeera

Hãng thông tấn CNN trích dẫn tuyên bố ngày 18/3 của Kataib Hezbollah cho biết: “Israel cần chấm dứt việc di dời người dân và bắn phá ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon… Chúng tôi kêu gọi ngừng các cuộc không kích nhằm vào các khu dân sự ở Baghdad và nhiều tỉnh khác của Iraq, đồng thời yêu cầu các nhân sự của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngừng hoạt động bên ngoài đại sứ quán và phải ở yên trong khuôn viên khu phức hợp này”.

Theo CNN, yêu cầu “ngừng tấn công vào nhiều khu dân sự ở Baghdad và các tỉnh khác ở Iraq” của Kataib Hezbollah có liên quan đến các cuộc không kích xảy ra trên khắp lãnh thổ Iraq từ ngày 1/3 đến nay. Nhóm vũ trang thân Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đã gây ra các cuộc tấn công này.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran cuối tháng trước, đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và các máy bay không người lái (UAV) được cho bắt nguồn từ Iran và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn.

Trong một số đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội gần đây, đội ngũ phụ trách an ninh cho đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã phải kích hoạt hệ thống pháo phòng không C-RAM để đánh chặn các đòn tấn công đường không.