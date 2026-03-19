Lầu Năm Góc yêu cầu thêm 200 tỷ USD cho chiến dịch quân sự chống Iran.

Theo tờ The Washington Post, gói ngân sách do Bộ Chiến tranh Mỹ đề xuất đã vượt xa chi phí các cuộc không kích của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran cho tới nay. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh xung đột leo thang khắp Trung Đông, khiến giá dầu thế giới tăng đáng kể.

Yêu cầu cấp ngân sách trên có khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu chính trị lớn ở Quốc hội Mỹ vì sự ủng hộ của công chúng đối với nỗ lực này vẫn còn yếu ớt, trong khi đảng Dân chủ phản đối. Đảng Cộng hòa của ông Trump đã phát đi tín hiệu ủng hộ yêu cầu bổ sung sắp tới, nhưng chưa cam kết về một chiến lược lập pháp hay tìm ra con đường rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu của Thượng viện.

Hãng Anadolu dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/3 cho biết quân đội nước này đã tấn công hơn 7.800 mục tiêu bên trong Iran, bao gồm hàng chục tàu hải quân.

Theo CENTCOM, quân Mỹ đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu của Iran. Quân đội Mỹ nói đã sử dụng một loạt hệ thống không quân, hải quân và mặt đất trong chiến dịch chống Iran, gồm cả máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV) và hệ thống phòng thủ tên lửa.

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công chung vào Iran vào ngày 28/2, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Iran lúc bấy giờ Ali Khamenei.

Iran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào Israel và các quốc gia Vùng Vịnh có đặt các tài sản quân sự của Mỹ. Tổng cộng 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị thương kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.