Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất
|Ngày
|Giờ dự kiến
|Bảng/vòng
|Trận đấu
|Địa điểm
|Trực tiếp
|24/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Campuchia - Singapore
|Sân nhà Campuchia
|24/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Timor Leste - Việt Nam
|SVĐ Chonburi, Thái Lan
|25/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Lào - Thái Lan
|Sân nhà Lào
|25/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Myanmar - Malaysia
|Sân nhà Myanmar
|27/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Indonesia - Campuchia
|Sân nhà Indonesia
|27/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Singapore - Timor Leste
|Sân nhà Singapore
|28/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Malaysia - Lào
|Sân nhà Malaysia
|28/7/2026
|19h00
|Bảng B
|Philippines - Myanmar
|Sân nhà Philippines
|31/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Timor Leste - Indonesia
|SVĐ Chonburi, Thái Lan
|31/7/2026
|19h00
|Bảng A
|Việt Nam - Singapore
|SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội
|1/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Lào - Philippines
|Sân nhà Lào
|1/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Thái Lan - Malaysia
|Sân nhà Thái Lan
|3/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Campuchia - Timor Leste
|Sân nhà Campuchia
|3/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Indonesia - Việt Nam
|Gelora Bung Karno, Jakarta
|4/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Myanmar - Lào
|Sân nhà Myanmar
|4/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Philippines - Thái Lan
|Sân nhà Philippines
|7/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Singapore - Indonesia
|Sân nhà Singapore
|7/8/2026
|19h00
|Bảng A
|Việt Nam - Campuchia
|SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội
|8/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Malaysia - Philippines
|Sân nhà Malaysia
|8/8/2026
|19h00
|Bảng B
|Thái Lan - Myanmar
|Sân nhà Thái Lan
|15/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng A - Nhất bảng B
|Sân nhà đội nhì bảng A
|16/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt đi
|Nhì bảng B - Nhất bảng A
|Sân nhà đội nhì bảng B
|18/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng B - Nhì bảng A
|Sân nhà đội nhất bảng B
|19/8/2026
|CXĐ
|Bán kết lượt về
|Nhất bảng A - Nhì bảng B
|Sân nhà đội nhất bảng A
|22/8/2026
|CXĐ
|Chung kết lượt đi
|Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2
|Cập nhật
|26/8/2026
|CXĐ
|Chung kết lượt về
|Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1
|Cập nhật
ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển Đông Nam Á, trong đó Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực này.
ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm năm đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.
Từ vòng bán kết, giải đấu áp dụng thể thức lượt đi và lượt về, đội thắng được xác định dựa trên tổng tỷ số sau hai trận.
Tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.
Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân nhà ngày 31/7, làm khách của Indonesia ngày 3-8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7/8.
Với tư cách đương kim vô địch, mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" là bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo không dễ dàng khi Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.