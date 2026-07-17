Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Giờ dự kiến Bảng/vòng Trận đấu Địa điểm Trực tiếp 24/7/2026 19h00 Bảng A Campuchia - Singapore Sân nhà Campuchia 24/7/2026 19h00 Bảng A Timor Leste - Việt Nam SVĐ Chonburi, Thái Lan 25/7/2026 19h00 Bảng B Lào - Thái Lan Sân nhà Lào 25/7/2026 19h00 Bảng B Myanmar - Malaysia Sân nhà Myanmar 27/7/2026 19h00 Bảng A Indonesia - Campuchia Sân nhà Indonesia 27/7/2026 19h00 Bảng A Singapore - Timor Leste Sân nhà Singapore 28/7/2026 19h00 Bảng B Malaysia - Lào Sân nhà Malaysia 28/7/2026 19h00 Bảng B Philippines - Myanmar Sân nhà Philippines 31/7/2026 19h00 Bảng A Timor Leste - Indonesia SVĐ Chonburi, Thái Lan 31/7/2026 19h00 Bảng A Việt Nam - Singapore SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội 1/8/2026 19h00 Bảng B Lào - Philippines Sân nhà Lào 1/8/2026 19h00 Bảng B Thái Lan - Malaysia Sân nhà Thái Lan 3/8/2026 19h00 Bảng A Campuchia - Timor Leste Sân nhà Campuchia 3/8/2026 19h00 Bảng A Indonesia - Việt Nam Gelora Bung Karno, Jakarta 4/8/2026 19h00 Bảng B Myanmar - Lào Sân nhà Myanmar 4/8/2026 19h00 Bảng B Philippines - Thái Lan Sân nhà Philippines 7/8/2026 19h00 Bảng A Singapore - Indonesia Sân nhà Singapore 7/8/2026 19h00 Bảng A Việt Nam - Campuchia SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội 8/8/2026 19h00 Bảng B Malaysia - Philippines Sân nhà Malaysia 8/8/2026 19h00 Bảng B Thái Lan - Myanmar Sân nhà Thái Lan 15/8/2026 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B Sân nhà đội nhì bảng A 16/8/2026 CXĐ Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A Sân nhà đội nhì bảng B 18/8/2026 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A Sân nhà đội nhất bảng B 19/8/2026 CXĐ Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B Sân nhà đội nhất bảng A 22/8/2026 CXĐ Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 Cập nhật 26/8/2026 CXĐ Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 Cập nhật

ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển Đông Nam Á, trong đó Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực này.

ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm năm đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Hai bảng đấu của ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Từ vòng bán kết, giải đấu áp dụng thể thức lượt đi và lượt về, đội thắng được xác định dựa trên tổng tỷ số sau hai trận.

Tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân nhà ngày 31/7, làm khách của Indonesia ngày 3-8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7/8.

Với tư cách đương kim vô địch, mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" là bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo không dễ dàng khi Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.