Ngày 9/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phối hợp cùng Công an tỉnh Ninh Bình xử lý vi phạm hành chính đối với ông L.Đ.K. (trú tại Ninh Bình) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác giám sát, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook "Đức Lê" đăng tải bài viết về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đáng chú ý, hình ảnh hiện trường có sự xuất hiện của lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh nhưng thực chất là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông L.Đ.K. bị xử phạt 5 triệu đồng vì hành vi đăng tin sai sự thật. Ảnh: C.A

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình mời ông L.Đ.K. (ngụ tỉnh Ninh Bình, chủ tài khoản Facebook trên) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông K. thừa nhận do thiếu hiểu biết và ham lợi nhuận đã dùng AI chế ảnh giật gân để "câu view". Mục đích nhằm thu hút người dùng nhấp vào các đường link liên kết để bán hàng trên sàn thương mại điện tử để hưởng hoa hồng.

Ngay sau buổi làm việc, ông K. đã tự nguyện gỡ bỏ thông tin vi phạm và ký cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định hiện hành, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính ông L.Đ.K. số tiền 5 triệu đồng.