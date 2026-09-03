Đội bóng Tây London đã vô cùng tức giận vì Monaco bất ngờ rút khỏi cuộc đàm phán, khiến thương vụ đưa Lamine Camara tới Stamford Bridge đổ bể giờ chót.

Quả thực, việc bán Enzo Fernandez cho Man City với mức giá 125 triệu bảng khiến Chelsea rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự khu trung tuyến.

Xabi Alonso muốn có sự phục vụ của Wijnaldum - Ảnh: SunSport

Trước tình thế này, HLV Xabi Alonso đang cân nhắc tìm kiếm giải pháp trên thị trường cầu thủ tự do nhằm bổ sung chiều sâu đội hình.

Theo Foot Mercato, Chelsea đã liên hệ với Georginio Wijnaldum (35 tuổi) và định trao cho cựu tiền vệ Liverpool cơ hội trở lại Premier League.

Wijnaldum hiện vẫn là cầu thủ tự do dù kỳ chuyển nhượng tại Anh đã đóng cửa. Anh chia tay CLB Al-Ettifaq của Saudi Arabia trong mùa hè và nên có thể gia nhập Chelsea ngoài kỳ chuyển nhượng.

The Blues sẵn sàng đề nghị Wijnaldum bản hợp đồng ngắn hạn nếu hai bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân.

HLV Xabi Alonso đánh giá cầu thủ người Hà Lan là phương án hợp lý, bởi kinh nghiệm dày dạn của anh tại Premier League.

Trong những năm tháng khoác áo Newcastle và Liverpool, Wijnaldum có tổng cộng 217 lần ra sân tại giải đấu số một nước Anh.

Đặc biệt, tiền vệ người Hà Lan từng cùng Liverpool giành hàng loạt danh hiệu lớn, gồm Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup và Siêu cúp châu Âu.

Mùa giải trước, dù bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Wijnaldum vẫn thể hiện khả năng săn bàn đáng nể với 17 bàn sau 34 lần ra sân cho Al-Ettifaq.