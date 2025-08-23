Gy poimW0AA8FUr.jpg
West Ham sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6
Gy rY9zWMAA_JNq.jpg
Tuy nhiên, Joao Pedro lập tức gỡ hòa cho Chelsea
Gy rwHpXkAElRAQ.jpg
Niềm vui của tiền đạo Brazil
Gy t23dWEAASQld.jpg
Phút 23, Pedro Neto nâng tỷ số lên 2-1
Gy v7IWWIAEWmKV.jpg
Enzo Fernandez tiếp tục xé lưới đối thủ
Gy wYfmWcAEykLo.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Chelsea
Gy 5FtWXYAAX0ir.jpeg
Qua giờ giải lao, Caicedo cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
Gy FwnWcAEs_0a.jpg
Đồng đội ăn mừng cùng Caicedo
Gy 6x1wXgAAa2Ho.jpg
Trung vệ Chalobah cũng lên tiếng
Gy w0bcXUAAjuav.jpg
Niềm vui của Estevao và đồng đội
Gy 7i2GWMAAZEpW.jpeg
Chelsea thắng trận tưng bừng

Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, CFC

Bảng xếp hạng
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Chelsea 2 1 1 0 4 4
2 Manchester City 1 1 0 0 4 3
3 Sunderland 1 1 0 0 3 3
4 Tottenham 1 1 0 0 3 3
5 Liverpool 1 1 0 0 2 3
6 Nottingham Forest 1 1 0 0 2 3
7 Arsenal 1 1 0 0 1 3
8 Leeds 1 1 0 0 1 3
9 Fulham 1 0 1 0 0 1
10 Brighton 1 0 1 0 0 1
11 Newcastle 1 0 1 0 0 1
12 Crystal Palace 1 0 1 0 0 1
13 Aston Villa 1 0 1 0 0 1
14 Everton 1 0 0 1 -1 0
15 Manchester United 1 0 0 1 -1 0
16 Bournemouth 1 0 0 1 -2 0
17 Brentford 1 0 0 1 -2 0
18 Burnley 1 0 0 1 -3 0
19 Wolves 1 0 0 1 -4 0
20 West Ham 2 0 0 2 -7 0

  • Xuống hạng
Lịch thi đấu
Vòng 2
23/08/2025 18:30:00 Manchester City - Tottenham
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth - Wolves
23/08/2025 21:00:00 Brentford - Aston Villa
23/08/2025 21:00:00 Burnley - Sunderland
23/08/2025 23:30:00 Arsenal - Leeds
24/08/2025 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest
24/08/2025 20:00:00 Everton - Brighton
24/08/2025 22:30:00 Fulham - Manchester United
26/08/2025 02:00:00 Newcastle - Liverpool