Thắng tưng bừng ngày ra quân, Man City chuẩn bị đương đầu một Tottenham thay đổi mạnh mẽ dưới triều đại tân HLV Thomas Frank.
|Bảng xếp hạng
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Chelsea
|2
|1
|1
|0
|4
|4
|2
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|3
|Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|4
|Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|5
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|6
|Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|7
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|8
|Leeds
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|9
|Fulham
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|10
|Brighton
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|11
|Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|12
|Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|13
|Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|14
|Everton
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|15
|Manchester United
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|16
|Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|17
|Brentford
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|18
|Burnley
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|19
|Wolves
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
|20
|West Ham
|2
|0
|0
|2
|-7
|0
- Xuống hạng
|Lịch thi đấu
|Vòng 2
|23/08/2025 18:30:00
|Manchester City - Tottenham
|23/08/2025 21:00:00
|Bournemouth - Wolves
|23/08/2025 21:00:00
|Brentford - Aston Villa
|23/08/2025 21:00:00
|Burnley - Sunderland
|23/08/2025 23:30:00
|Arsenal - Leeds
|24/08/2025 20:00:00
|Crystal Palace - Nottingham Forest
|24/08/2025 20:00:00
|Everton - Brighton
|24/08/2025 22:30:00
|Fulham - Manchester United
|26/08/2025 02:00:00
|Newcastle - Liverpool
Trong ngày 'khoe' cú 'ăn 5' vĩ đại, PSG giành chiến thắng 1-0 trước Angers nhờ pha lập công của Fabian Ruiz, dù Dembele đá hỏng penalty, qua đó vươn lên ngôi đầu Ligue 1.
Bayern Munich mở màn Bundesliga 2025 bằng một chiến thắng hủy diệt RB Leipzig với tỷ số 6-0, trong đó Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick.
Kết quả bóng đá hôm nay 23/8/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.