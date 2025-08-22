2h ngày 23/8, sân London:

Ngày khai màn, West Ham bị tân binh Sunderland vùi dập 3-0 ở sân Ánh sáng. Chelsea tràn đầy khí thế cũng bị Crystal Palace cầm chân 0-0 tại Stamford Bridge.

Hứng thất bại nặng nề, tỷ lệ "Búa tạ" xuống hạng giảm mạnh chỉ sau một tuần, với hàng loạt vấn đề tiềm ẩn trong đội hình và chiến thuật của HLV Graham Potter.

Trận derby London không khoan nhượng - Ảnh: T.T

Nhà cầm quân người Anh đang phải chịu áp lực lớn vì chưa làm được gì để khơi dậy nhiệt huyết nơi người hâm mộ, khi ông đến đây từ giai đoạn nửa sau mùa bóng trước.

Trải qua quá trình chuẩn bị tiền mùa giải, West Ham dường như sa sút dựa trên màn trình diễn ngày ra quân. Thực tế, họ cũng chỉ thắng được 1/8 trận sân nhà gần nhất ở Ngoại hạng Anh.

Việc Mohamed Kudus ra đi và chưa có người thay thế phù hợp khiến sức sáng tạo, tính khoan phá trên hàng công The Hammers suy giảm.

Rõ ràng, Chelsea không phải là đối thủ lý tưởng thời điểm này. Cả 3 lần đối đầu gần nhất, West Ham đều bại trận.

Xuất hiện nhiều lạc quan và cả sự cường điệu về sức mạnh Chelsea, khi đoàn quân áo xanh vô địch Conference League rồi FIFA Club World Cup.

Các cầu thủ Chelsea quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: CFC

Tuy nhiên, kỳ vọng đã giảm xuống sau màn trình diễn kém cỏi Chủ nhật tuần trước. Đoàn quân Maresca thi đấu rời rạc, thiếu tính đột biến và may không thua Palace do cú đá phạt của Eberechi Eze bị VAR từ chối.

Hàng công được tăng cường mạnh mẽ với các tân binh Joao Pedro, Gittens hay Liam Delap đều tịt ngòi. Niềm hy vọng Cole Palmer bị theo sát nên gần như mất hút.

Với 3 trận derby London tiếp theo, nếu không giành được 9 điểm trước West Ham, Fulham và Brentford, câu hỏi sẽ được đặt ra, liệu Chelsea đã đủ sức để đua vô địch Premier League hay chưa?

Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp 3/4 (3/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

West Ham: Summerville ngồi ngoài vì chấn thương. Tân binh Callum Wilson có thể xuất phát trên hàng công.

Chelsea: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Lavia vắng mặt vì chấn thương. Nicolas Jackson không được đăng ký.

Đội hình dự kiến

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta.

Chelsea: Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro.