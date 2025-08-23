PSG bước vào vòng 2 Ligue 1 2025/26 với quyết tâm giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. Đặc biệt là trong ngày đội chủ sân Công viên các Hoàng tử 'khoe' chiến tích lịch sử là 5 chiếc cúp đoạt được trong mùa giải trước.

Đội trưởng Marquinhos nâng cao từng chiếc cúp trong cú 'ăn 5' lịch sử - Ảnh: PGS

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô tràn lên áp đảo Angers. Thế nhưng, dù kiểm soát thế trận, PSG vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Bước ngoặt tưởng chừng đến ở phút 25 khi Neves bị Courcoul phạm lỗi trong vòng cấm, đem về quả phạt đền cho PSG. Dẫu vậy, Ousmane Dembele - ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng lại bỏ lỡ cơ hội vàng khi dứt điểm không thành công từ chấm 11m.

Angers thi đấu kiên cường trong hiệp một, nhưng sang đầu hiệp hai, họ không thể giữ sạch lưới. Phút 50, Fabian Ruiz tung cú dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số và giải tỏa áp lực cho PSG.

Fabian Ruiz ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh: PGS

Bàn thắng này giúp đoàn quân HLV Luis Enrique càng thêm hưng phấn, tiếp tục dồn ép đối thủ để tìm bàn nhân đôi cách biệt.

Dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong 40 phút còn lại, các chân sút PSG lại phung phí cơ hội. Phải đến những phút cuối, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử mới có thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 2-0.

Chiến thắng này giúp PSG duy trì mạch toàn thắng, tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng Ligue 1 với 6 điểm sau hai vòng đấu.

Ghi bàn:

PSG: Ruiz 50'

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Barcola

Angers: Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Raolisoa, Belkhdim, Courcoul, Belkebla, Ekomie, Lepaul, Cherif