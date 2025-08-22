Nicolas Jackson và Nkunku sẽ không có tên trong đội hình The Blues trong chuyến làm khách đến West Ham đêm nay, dù cả hai đều khỏe mạnh.

Khi được các phóng viên hỏi liệu có nên giữ Nicolas Jackson làm phương án dự phòng cho Joao Pedro và Liam Delap hay không, HLV Maresca cho biết:

HLV Maresca không muốn giữa Jackson và Nkunku - Ảnh: Standard

"Sẽ tốt hơn nếu điều cậu ấy mong muốn xảy ra. Nicolas Jackson sẽ không có mặt trong đội hình Chelsea vì chúng tôi có 2 cầu thủ ở vị trí đó.

Cậu ta đã sẵn sàng ra đi. Nếu tìm được phương án chuyển nhượng phù hợp, Jackson sẽ ra đi.

Trường hợp Nkunku cũng tương tự. Chúng ta hãy chờ xem liệu họ còn ở đây khi phiên chợ hè đóng lại.

Sẽ luôn tốt hơn nếu cả hai tìm được bến đỗ mới, nơi họ cảm thấy hạnh phúc và Chelsea cũng vậy."

Newcastle, Aston Villa, Napoli và nhiều đội bóng khác đều quan tâm đến Jackson. Tuy nhiên, chưa CLB đáp ứng được mức định giá 60 triệu bảng mà Chelsea đưa ra.

Về phần Nkunku, đã có những thảo luận trở về Đức khoác áo Bayern Munich hoặc RB Leipzig. Dẫu vậy, cả hai đội này chỉ muốn mượn tiền đạo người Pháp.