Đội bóng thành London vừa hoàn tất bản hợp đồng với Jordan Henderson, tân binh thứ 8 trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới thời HLV Xabi Alonso.

Mùa hè 2026 của chiến lược gia người Tây Ban Nha diễn ra vô cùng sôi động. Chelsea chi tới 117 triệu bảng để chiêu mộ Morgan Rogers, sau đó bổ sung trung vệ Maxence Lacroix từ Crystal Palace.

Xabi Alonso có mùa hè bận rộn - Ảnh: C.P

Đầu tháng 8, thương vụ Danny Welbeck cập bến Stamford Bridge đánh dấu sự thay đổi trong chính sách chuyển nhượng vốn ưu tiên các cầu thủ trẻ, trước lúc Henderson được mang về.

Bên cạnh đó, tuyển thủ Argentina - Valentin Barco gia nhập từ Strasbourg nhằm tăng chiều sâu đội hình. Geovany Quenda, Marco Palestra và Emmanuel Emegha cũng là những gương mặt mới của Chelsea.

Dù chiến dịch mua sắm giúp Xabi Alonso nâng tầm đội bóng sau mùa giải chỉ cán đích vị trí thứ 10 ở Premier League, nhưng nó cũng khiến Chelsea rơi vào tình trạng dư thừa nhân sự.

Theo The Athletic, có tới 11 cầu thủ có thể rời Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, giúp CLB thu về khoản tiền xấp xỉ 500 triệu bảng.

Ở hàng thủ, Chelsea buộc phải cắt giảm lực lượng. Chính Alonso thừa nhận, ông chỉ muốn sở hữu khoảng 4-5 trung vệ trong đội hình. Trevoh Chalobah đang tiến rất gần tới việc gia nhập Como với mức phí 26 triệu bảng.

Chelsea rất muốn đẩy đi Axel Disasi và Badiashile - Ảnh: Sky Sports

Axel Disasi đang nhận sự quan tâm từ Crystal Palace. Trong khi Benoit Badiashile có mức phí 30 triệu bảng. Hậu vệ cánh Malo Gusto cũng không còn là nhân tố bất khả xâm phạm và Chelsea hét giá tới 75 triệu bảng.

Nhìn qua tuyến giữa, Enzo Fernandez có khả năng chia tay Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị khoảng 120 triệu bảng cho tiền vệ người Argentina.

Tương tự Fernandez và Gusto, Pedro Neto được đánh giá cao nhưng vẫn có thể bị bán. Man City theo sát Neto và anh có thể ra đi với mức phí 70 triệu bảng.

Trên hàng công, sự xuất hiện của Welbeck khiến Chelsea cần đẩy bớt các tiền đạo. Liam Delap là cái tên sáng giá nhất rời CLB sau mùa giải đầu tiên không như kỳ vọng.

Liam Delap cùng Enzo Fernandez cũng có thể bị bán - Ảnh: T.T

Nicolas Jackson đang nhận tín hiệu từ cả Tottenham và Aston Villa sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Bayern Munich. Tiền đạo trẻ Marc Guiu có mức giá khoảng 25 triệu bảng sau 13 lần ra sân mùa trước.

Ngoài ra, Emmanuel Emegha cũng đối mặt tương lai không chắc chắn ngay sau khi chuyển đến từ Strasbourg. Chelsea còn muốn thanh lý David Datro Fofana, hiện được định giá chỉ 3 triệu bảng.

Nếu bán thành công toàn bộ 11 cầu thủ kể trên, Chelsea có thể thu về khoảng 494 triệu bảng, thậm chí con số sẽ cao hơn nếu một vài thương vụ chốt mức phí vượt kỳ vọng.