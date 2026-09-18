2h ngày 19/9, sân Gtech:

Sân nhà của hai đội chỉ cách nhau chưa đầy 10km và xét về khía cạnh chuyên môn, khoảng cách giữa Brentford và Chelsea gần đây cũng không đáng kể.

Phong độ sa sút cuối mùa trước khiến Chelsea chỉ cán đích thứ 10 tại Premier League 2025/26, kém Brentford đúng một điểm và một bậc trên BXH.

Derby Tây London hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: FB

Qua 4 vòng đấu của mùa giải mới, Chelsea đang hơn Bầy ong một điểm. Đáng chú ý, cả 4 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng thành London trên sân Gtech đều kết thúc với tỷ số hòa.

Brentford hiện bất bại tại Premier League. Họ đánh gục Tottenham với tỷ số 3-0 ngày mở màn, trước khi lần lượt hòa Leeds, Sunderland và Bournemouth.

Với phong độ tốt, Brentford có thể gây ra nhiều khó dễ cho Chelsea - đội bóng vẫn chưa thực sự ổn định dưới triều đại tân HLV Xabi Alonso.

Cuối phiên chợ hè vừa qua, họ thất bại trong nỗ lực bổ sung nhân sự cho tuyến giữa sau khi Enzo Fernandez chuyển sang Man City.

Trong bối cảnh Moises Caicedo và Jordan Henderson vẫn đang chấn thương, khu trung tuyến The Blues tỏ ra khá mỏng và thiếu sức chiến đấu.

Việc không có tấm lá chắn ở giữa sân càng làm lộ rõ những sai sót nơi hàng phòng ngự. Chelsea không thể giữ sạch lưới trong 20 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tài năng của Cole Palmer, Morgan Rogers và Joao Pedro từng giúp The Blues vượt khó trong những chiến thắng giàu kịch tính trước Fulham (3-2) và Brighton (4-3).

Tuy nhiên, Chelsea đã để thua ngược ĐKVĐ Arsenal 1-2. Cuối tuần qua, họ tiếp tục gây thất vọng khi bị Hull cầm hòa 2-2 ngay tại Stamford Bridge.

Hàng công của HLV Xabi Alonso thuộc nhóm chất lượng nhất giải đấu, nhưng sự bất ổn ở tuyến giữa và hàng phòng ngự khiến Chelsea có nguy cơ phải trả giá trước Brentford.

Brentford là đối thủ khó chơi - Ảnh: BFC

Bầy ong đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định, bởi Andrews từng đảm nhiệm vai trò chuyên gia "bóng chết" trước khi kế nhiệm Thomas Frank trên cương vị HLV trưởng.

Brentford giờ đây còn phát triển thành tập thể toàn diện, tổ chức tốt. Tiền vệ tân binh Mamadou Sangare đang hòa nhập nhanh chóng, trong khi Kevin Schade duy trì thành tích ghi bàn ấn tượng.

Tự tin cao với nhiều trụ cột được nghỉ ngơi hồi giữa tuần, Brentford chẳng lý do gì phải e ngại người hàng xóm Chelsea.

Dự đoán: Brentford thắng 3-2

Thông tin lực lượng

Brentford: Joshua Dasilva, Antoni Milambo, Nathan Collins, Sepp van den Berg và Jensen chấn thương.

Chelsea: Moises Caicedo, Marco Palestra, Emmanuel Emegha và Jordan Henderson chấn thương. Khả năng ra sân của James và Joao Pedro còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher; Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter; Janelt, Sangare; Schade, Yarmolyuk, Anthony; Thiago.

Chelsea: Martinez; Fofana, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, James, Chavarria; Palmer, J Pedro, Rogers.