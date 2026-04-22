Dù bị U17 Australia dẫn bàn trước nhưng U17 Việt Nam không bị mất tinh thần trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Với chiến thuật hợp lý, quyết tâm cao nhất, đội bóng áo đỏ ghi 2 bàn do công của Mạnh Cường (45'+5) và Nguyễn Lực (60'), qua đó lội ngược dòng thành công giành vé vào chung kết giải đấu khu vực.

Sau thất bại này, U17 Australia trở thành cựu vô địch, trong khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tranh ngôi số 1. Chiến thắng cũng giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland lập kỷ lục vô cùng ấn tượng.

U17 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U17 Australia. Ảnh: VFF

Kể từ khi cầm quân, tính cả trận thắng U17 Australia tối 22/4, HLV Cristiano Roland giúp U17 Việt Nam bất bại 15 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức). Trong đó, U17 Việt Nam thắng 11 và hòa 4, ghi tới 56 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 4 lần.

Chuỗi trận bất bại của U17 Việt Nam bắt đầu từ vòng loại U17 châu Á 2025 và kéo dài đến VCK châu Á năm đó. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Cristiano Roland có những trận hòa gây bất ngờ trước các đối thủ mạnh như Australia, UAE và Nhật Bản.

U17 Việt Nam rất có tương lai. Ảnh: S.N

Tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Còn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra, Nguyễn Lực và các đồng đội có 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa, ghi 16 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được, cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư của VFF cũng như các CLB tại Việt Nam.

Trước mắt, U17 Việt Nam còn trận chung kết với U17 Malaysia, và sắp tới là VCK U17 châu Á 2026. Người hâm mộ hy vọng kỷ lục của U17 Việt Nam tiếp tục kéo dài, không chỉ mang tới niềm vui mà còn mở ra cơ hội tham dự đấu trường lớn World Cup U17.

Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

