U17 Việt Nam có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chung kết U17 Đông Nam Á, gặp lại U17 Malaysia.
Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Mạnh Cường (45'+5), Nguyễn Lực (60')
U17 Australia: Becvinovski (10')
Kết quả: Savic (90'+4)
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Australia
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân (Trí Dũng 70'), Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách (Ngọc Sơn 70')
U17 Australia: Allen, Milliner, Ashburner, Savic, Nasiri, Demuth, Becvinovski, O'Carroll, Brown, Gerald, Sikora
Trọng tài chính Yusuke sau khi cho U17 Việt Nam hưởng 11m trong trận bán kết với U17 Australia, nhưng lại thay đổi quyết định khi xem VAR, tạo nên nhiều tranh cãi.
Lội ngược dòng thắng U17 Australia 2-1, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland lập kỷ lục ấn tượng.
Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026 - Cập nhật lịch thi đấu trận chung kết và tranh hạng 3 Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, đầy đủ và chính xác.