Với những quy định nghiêm ngặt của Apple, năm nay các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam không chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max vừa mới ra mắt vào rạng sáng 10/9 (giờ Việt Nam).

Đến 14h00 ngày 10/9, gần 72.000 khách hàng đã đăng ký nhận thông tin về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Thế Giới Di Động. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, ngoại trừ giá bán, mọi thông tin liên quan đến việc mở bán sản phẩm, các chương trình khuyến mãi và thời gian giao hàng iPhone mới này của Apple, vẫn được giữ kín trước truyền thông.

Tuy nhiên, trên các website và fanpage của các hệ thống như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellPhoneS, Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile đều đã xuất hiện thông tin mở cho người dùng đăng ký nhận thông tin các sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của Apple.

Theo đó, quy trình mở bán bộ đôi iPhone mới của Apple được thực hiện tại các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của hãng như sau: khách hàng sẽ đăng ký nhận thông tin từ 0h00 ngày 10/9, đến 19h00 ngày 12/9 các hệ thống sẽ chính thức nhận đặt hàng trước sản phẩm và đúng 8h00 sáng 18/9 máy sẽ được giao đến tay khách hàng.

Một điều đáng chú ý, với iPhone mới của Apple, sẽ không còn tình trạng các đại lý làm chương trình mở bán sớm và giao hàng từ lúc 0h00 như trước đây, tất cả đều phải theo mốc thời gian được đặt ra ở quy trình trên.

Mặc dù chỉ mới mở đăng ký, nhưng trên hệ thống Thế Giới Di Động đến thời điểm 14h00 ngày 10/9 đã có gần 72.000 người đăng ký nhận thông tin về các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Riêng với iPhone Duo, người dùng tại Việt Nam sẽ bắt đầu đặt trước từ 16/10 và các hệ thống sẽ bắt đầu giao hàng từ 23/10.

Bộ đôi sản phẩm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max không có nhiều nâng cấp mới hay bước cải tiến rõ rệt so với iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max. Nhìn bề ngoài thiết kế gần như không khác gì nhau.

Các nâng cấp đáng chú ý là Dynamic Island đã được làm nhỏ lại, chip A20 Pro thế hệ mới, pin cũng cho thời gian hoạt động lâu hơn.

Thay đổi đáng chú ý nhất là cụm camera mới với khả năng tùy chỉnh khẩu độ biến thiên, kết hợp cùng chế độ chỉnh tay thủ công can thiệp sâu vào phần cứng.

Đây là một tính năng sẽ rất hữu ích cho những người sáng tạo nội dung khi dùng iPhone làm công cụ quay, chụp chính, theo phong cách chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của màu mới Burgundy (đỏ hun) được dự đoán sẽ tạo “cơn sốt” cho những người muốn sở hữu iPhone mới của Apple, tuy nhiên với mức giá tăng thêm 100 USD được xem sẽ là một trở ngại lớn.