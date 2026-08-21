Bắc Ninh:

Ngày 21/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977) và Ma Văn Tân (SN 1991) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/8, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và bán thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” (tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) do Mạnh làm chủ.

Ngày 19/8, khám xét nơi ở của Mạnh, công an thu giữ nhiều thuốc, nguyên liệu chế thuốc và tài liệu liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hoạt động khám, chữa bệnh của Nguyễn Văn Mạnh là tự phát, không được cấp phép. Mạnh chỉ học hết lớp 7, không có bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép hành nghề nhưng vẫn tự tổ chức khám, chữa bệnh, đặc biệt cho người câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động.

Mạnh sử dụng các phương pháp tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học; đồng thời tự chế thuốc từ thảo dược mua ngoài thị trường để bán cho người bệnh. Các loại thuốc này không được đăng ký, không có giấy phép lưu hành.

Để quảng bá, Mạnh cùng Ma Văn Tân quay video quá trình khám, chữa bệnh đăng lên Facebook. Tân còn trực tiếp hỗ trợ khám, tư vấn và bán thuốc.

Số thuốc do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.