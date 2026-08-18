Anh N.C. (35 tuổi, trú tại xã Củ Chi, TPHCM) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi.

Mỗi ngày, người đàn ông này chỉ ngủ khoảng 3-4 giờ. Công việc kinh doanh căng thẳng, mệt mỏi nên để duy trì sự tỉnh táo, anh C. có thói quen hút thuốc lá và sử dụng cà phê thường xuyên.

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, anh đau đầu, nôn ói và tức ngực nhưng nghĩ đây có thể là vấn đề liên quan đến bệnh lý đau dạ dày nên không đi khám.

Anh C. được đưa vào cấp cứu. Ảnh: Yến Vy.

Ngày 31/7, khi đang ngồi tại nhà, anh C. bất ngờ đau thắt ngực dữ dội phía sau xương ức, cảm giác đè nén, đau lan lên cổ và ra sau lưng. Cơn đau nhanh chóng khiến anh dần mất ý thức, tay chân co cứng, vã mồ hôi nhiều. Gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện gần nhà cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân đau ngực trái dữ dội. Điện tâm đồ ghi nhận anh C. có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp. Thời gian cơ tim thiếu máu càng kéo dài thì nguy cơ tổn thương, hoại tử cơ tim và biến chứng càng cao.

Ngoài các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống, anh C. còn có tiền sử gia đình đáng lưu ý: 4 người họ hàng qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Ê-kíp Can thiệp Tim mạch nhanh chóng tiến hành chụp động mạch vành cho bệnh nhân nhằm xác định vị trí tắc nghẽn và tái thông mạch máu trong thời gian sớm nhất. Sau can thiệp, mạch vành được tái thông, tình trạng đau ngực cải thiện.

Tuy nhiên, anh C. vẫn còn khó thở và có dấu hiệu suy tim sau nhồi máu cơ tim. Người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực, kiểm soát suy tim và điều chỉnh huyết áp.

Bác sĩ kiểm tra cho anh C. trước khi xuất viện. Ảnh: Yến Vy.

Bác sĩ Trương Vũ Nam cho biết, anh C. có các yếu tố nguy cơ không thể thay đổi như tiền sử gia đình. Ngoài ra, nhồi máu cơ tim ở người trẻ còn liên quan tới lối sống không lành mạnh như hút thuốc, thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng, ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý cùng các bệnh lý chuyển hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu…

Bác sĩ Nam khuyến cáo người trẻ cần bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và các chất kích thích, duy trì thời gian ngủ hợp lý, tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh và hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh.

Bên cạnh đó, chúng ta cần chủ động kiểm tra huyết áp, đường huyết, mỡ máu và các yếu tố nguy cơ tim mạch định kỳ, đặc biệt với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Khi xuất hiện cơn đau hoặc tức ngực, cảm giác đè nặng sau xương ức, đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng, người bệnh cần nghĩ đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch.

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