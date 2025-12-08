Theo kế hoạch UBND TP.HCM vừa ban hành, chương trình bắn pháo hoa đón năm mới 2026 sẽ diễn ra từ 0h đến 0h15 ngày 1/1. Thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm, gồm 3 điểm tầm cao: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Một điểm tầm thấp được bố trí tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Kinh phí chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa.



Bắn pháo hoa tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh pháo hoa, TPHCM chuẩn bị nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới. Sự kiện Countdown 2026 sẽ diễn ra đêm 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, mở rộng ra trục Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực trước Nhà hát Thành phố, theo hình thức xã hội hóa.

Chương trình nghệ thuật ngoài trời mừng Tết Dương lịch được tổ chức tại Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ (phường Bình Dương). Chuỗi sự kiện “Khơi sóng bình minh 2025” gồm giải chạy và đồng diễn yoga sáng 31/12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), cùng chương trình nghệ thuật vào buổi tối.

Ngày hội Văn hóa Ẩm thực diễn ra từ 27/12/2025 đến 1/1/2026 tại Bãi Sau (phường Vũng Tàu), cũng theo hình thức xã hội hóa. Thành phố đồng thời triển khai trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm và nhiều khu vực khác.

Các chương trình nghệ thuật đón năm mới được tổ chức tại nhiều phường, xã như Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh trong đêm 31/12. Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ký túc xá cùng các khu chế xuất, khu công nghiệp cũng tổ chức hoạt động văn nghệ trong hai đêm 31/12 và 1/1.