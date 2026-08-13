Ngày 13/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tại điểm thi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ phương án bảo vệ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi THPT năm 2026, đã khảo sát và chỉ đạo triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Tuyên Quang tham gia bảo vệ nhiều khâu, từ nhận đề tại Bộ GD-ĐT, in sao, vận chuyển đề, coi thi đến làm phách, chấm thi và phúc khảo. Lực lượng công an cũng kiểm tra máy tính, máy in, máy quét, thiết bị lưu trữ, hệ thống camera và các thiết bị phục vụ kỳ thi.

Tại khu vực in sao đề thi, lực lượng chức năng bố trí cán bộ bảo vệ và kiểm tra an ninh thiết bị. Công an tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, xử lý việc phát tán đề thi, thông tin sai sự thật liên quan kỳ thi nếu xảy ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phòng thi. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Chiều 13/8, thí sinh đến Trường THPT Chuyên Tuyên Quang làm thủ tục, kiểm tra thông tin và nghe phổ biến quy chế. Theo ghi nhận của VietNamNet, từ 13h30, nhiều thí sinh đã có mặt tại trường, tìm sơ đồ và phòng thi.

Theo phương án tổ chức, điểm thi giữ nguyên dữ liệu của 328 thí sinh ở kỳ thi chính thức, gồm 328 lượt thi Toán, 326 lượt thi Ngữ văn và 207 lượt thi Ngoại ngữ. Tuy nhiên, đến ngày 12/8, 326 thí sinh xác nhận tham gia kỳ thi lại; 2 thí sinh tự do không dự thi.

Kỳ thi lại được tổ chức tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Theo danh sách, có 328 thí sinh thi Toán, 326 thí sinh thi Ngữ văn và 207 thí sinh thi Ngoại ngữ.

Ngày 14/8, thí sinh thi Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, các em thi 2 môn tự chọn, chiều cùng ngày là thời gian dự phòng.

Bộ GD-ĐT đồng thời thành lập đoàn giám sát độc lập gồm 5 thành viên tại điểm thi. Đoàn giám sát công tác coi thi từ ngày 13-15/8 và công tác chấm thi từ ngày 16-18/8.

Đoàn được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và các khu vực coi thi, chấm thi cần thiết. Hoạt động giám sát không thay thế trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các đơn vị trực tiếp tổ chức kỳ thi.