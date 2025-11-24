vnapotaltongbithutolamvacacdaibieuquyengopunghodongbaochiuanhhuongboibaolu8428613 17639503725492026323075.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm đồng bào tử nạn và quyên góp, ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú quyên góp ủng hộ đồng bào. Ảnh: TTXVN
Đại biểu dự hội nghị quyên góp ủng hộ đồng bào. Ảnh: TTXVN

Những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Theo thống kê đến sáng nay, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế ước tính là 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ, Đắk Lắk 5.330 tỷ, Khánh Hòa 5.000 tỷ, Lâm Đồng 1.098 tỷ).