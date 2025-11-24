Những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ, bão chồng bão đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Theo thống kê đến sáng nay, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế ước tính là 13.078 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ, Đắk Lắk 5.330 tỷ, Khánh Hòa 5.000 tỷ, Lâm Đồng 1.098 tỷ).