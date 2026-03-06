Theo chu kỳ ra mắt mới của Táo khuyết, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn có thể phải đến năm 2027 mới xuất hiện. Tuy nhiên, các phiên bản cao cấp hơn, trong đó có iPhone 18 Pro Max, được kỳ vọng sẽ trình làng sớm hơn, vào tháng 9/2026.

Một concept iPhone 18 Pro. Ảnh: Fpt.

Những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy Apple đang chuẩn bị một bước nhảy vọt đáng kể về hiệu năng, camera và màn hình. Không chỉ đơn thuần là nâng cấp phần cứng, hãng còn được cho là sẽ tinh chỉnh thiết kế tổng thể và tối ưu hóa hệ thống xử lý nhằm phục vụ tốt hơn các tính năng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Dưới đây là toàn cảnh những gì chúng ta biết cho đến thời điểm này về iPhone 18 Pro Max.

Màn hình 6,9 inch và mặt trước “sạch” hơn

Về kích thước, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn duy trì tấm nền 6,9 inch, tương đương thế hệ trước. Apple dường như chưa có ý định thay đổi kích cỡ màn hình trên phiên bản cao cấp nhất của mình, bởi đây đã là chuẩn mực cho trải nghiệm giải trí và làm việc di động cao cấp.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở phần thiết kế mặt trước. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tương lai của Dynamic Island: một số nguồn tin cho rằng Apple có thể loại bỏ hoàn toàn chi tiết này, trong khi các báo cáo khác lại nhận định hãng chỉ thu nhỏ nó.

Dù theo kịch bản nào, phần lớn các rò rỉ đều thống nhất rằng mặt trước của máy sẽ gọn gàng và “thoáng” hơn, mang lại cảm giác hiện đại và liền mạch hơn so với các thế hệ trước.

Chip A20 Pro 2nm: Bước tiến lớn về hiệu năng và AI

Trái tim của iPhone 18 Pro Max được cho là con chip A20 Pro hoàn toàn mới. Bộ xử lý này dự kiến do TSMC sản xuất trên tiến trình 2nm, một bước tiến quan trọng so với công nghệ hiện tại.

Điểm đặc biệt không chỉ nằm ở tiến trình sản xuất, mà còn ở phương pháp đóng gói mới. Theo các nguồn rò rỉ, RAM có thể được đặt trực tiếp trên cùng một wafer với CPU, GPU và Neural Engine. Cách tích hợp chặt chẽ này hứa hẹn cải thiện tốc độ truyền dữ liệu nội bộ, tăng hiệu suất tổng thể và tối ưu khả năng kiểm soát nhiệt.

Các ước tính ban đầu cho thấy hiệu năng có thể tăng khoảng 15% so với thế hệ trước, trong khi mức tiêu thụ điện năng được cải thiện tới 30%. Điều này không chỉ giúp máy chạy nhanh hơn mà còn hỗ trợ tốt hơn cho các tính năng Apple Intelligence – hệ thống trí tuệ nhân tạo được Apple đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Nếu những con số này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục củng cố vị thế của Apple trong cuộc đua chip di động cao cấp, đặc biệt trong bối cảnh các hãng Android cũng đang tăng tốc mạnh mẽ về AI và xử lý đồ họa.

Pin 5.100mAh và thiết kế dày hơn

Sự thay đổi trong cấu trúc nội bộ nhiều khả năng sẽ giải phóng thêm không gian bên trong khung máy. Apple có thể tận dụng điều này để cải thiện hệ thống tản nhiệt hoặc trang bị viên pin lớn hơn.

iPhone 18 Pro Max có thể đánh dấu bước ngoặt lớn nhất từ trước đến nay: lần đầu tiên xuất hiện phiên bản màu đỏ.

Đáng chú ý, iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ có độ dày tăng nhẹ để chứa viên pin dung lượng khoảng 5.100mAh, con số ấn tượng đối với một thiết bị mang thương hiệu Apple, vốn trước đây không quá chạy đua về dung lượng pin.

Việc nâng cấp pin có thể khiến trọng lượng máy vượt mốc 240g, nặng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, với nhiều người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng cao cấp, thời lượng sử dụng dài hơn có thể là sự đánh đổi hoàn toàn chấp nhận được.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng phục vụ nhiều tác vụ nặng như quay video 4K, chơi game đồ họa cao và xử lý AI trực tiếp trên thiết bị, dung lượng pin lớn trở thành yếu tố then chốt.

Giá bán dự kiến tại một số thị trường

Theo các suy đoán hiện tại, iPhone 18 Pro Max có thể ra mắt toàn cầu vào ngày 12/9/2026, phù hợp với truyền thống công bố sản phẩm mới vào tháng 9 hằng năm của Apple.

Tại Ấn Độ, thiết bị này được cho là sẽ có giá khởi điểm khoảng 154.900 rupee (khoảng 44,5 triệu đồng). Ở thị trường Mỹ, mức giá dự kiến là 1.399 USD (36,7 triệu đồng). Tại Canada, giá có thể rơi vào khoảng 1.899 CAD (khoảng 36,5 triệu đồng), trong khi ở UAE (Dubai), con số được đồn đoán là 4.999 AED (khoảng 35,7 triệu đồng).

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là các mức giá rò rỉ và có thể thay đổi tùy thuộc vào chiến lược thị trường, biến động tỷ giá và chính sách thuế tại từng quốc gia.

Dù thông số kỹ thuật và giá bán chính thức vẫn chưa được xác nhận, iPhone 18 Pro Max đang định hình như một bản nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ trước. Sự kết hợp giữa chip 2nm tiên tiến, cải thiện hiệu suất năng lượng, khả năng AI nâng cao, màn hình tinh chỉnh và pin dung lượng lớn cho thấy Apple không chỉ tập trung vào sức mạnh thuần túy mà còn chú trọng trải nghiệm tổng thể.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: AR Technology)

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, tháng 9/2026 sẽ là thời điểm giới công nghệ toàn cầu hướng ánh nhìn về sân khấu ra mắt iPhone mới. Và nhiều khả năng, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục đặt ra một tiêu chuẩn mới trong phân khúc smartphone cao cấp, nơi hiệu năng, thiết kế và trí tuệ nhân tạo hòa quyện thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

(Theo FinancialExpress, PhoneArena)