Hồi kết cho một huyền thoại giá rẻ

Đầu tháng này, Apple xác nhận mẫu iPhone mới nhất bị đưa vào danh sách “obsolete” (lỗi thời) chính là iPhone SE thế hệ đầu.

Đây là chiếc máy ra mắt năm 2016 với sứ mệnh đối đầu nhóm smartphone Android giá rẻ, đồng thời giữ lại thiết kế nhỏ gọn mà nhiều người yêu thích.

Mẫu iPhone SE đời đầu chính thức bị đưa vào danh sách “obsolete” (lỗi thời). Ảnh: PhoneArena

Theo PhoneArena, iPhone SE đời đầu thực chất là bản nâng cấp mạnh mẽ dựa trên iPhone 5s năm 2013, kế thừa thiết kế cạnh phẳng, màn hình 4 inch, nút Home vật lý và cảm biến vân tay Touch ID thế hệ đầu tiên.

Thời điểm đó, khi thị trường smartphone bắt đầu chuyển sang màn hình lớn, SE trở thành lựa chọn hiếm hoi cho những ai vẫn yêu thích sự gọn nhẹ.

Khi iPhone SE ra mắt, hai mẫu flagship của Apple là iPhone 6s và iPhone 6s Plus sở hữu màn hình lớn hơn đáng kể (4,7 inch và 5,5 inch).

Tuy nhỏ bé nhưng SE lại dùng chung chip xử lý A9 của dòng 6s, mang đến hiệu năng mạnh tương đương máy cao cấp, khiến sản phẩm trở thành “át chủ bài” ở phân khúc tầm trung.

Mức giá cũng là điểm hấp dẫn của SE với 399 USD cho bản 16GB, rẻ hơn rất nhiều so với iPhone 6s (649 USD) và 6s Plus (749 USD).

Apple cũng bán thêm bản 64GB, sau đó thay thế bằng phiên bản dung lượng 32GB và 128GB để phù hợp nhu cầu người dùng.

Việc sở hữu chip mạnh, thiết kế quen thuộc và mức giá cạnh tranh khiến iPhone SE đời đầu trở thành một trong những mẫu máy giá rẻ thành công nhất của Apple.

Khi bị xếp vào danh sách “lỗi thời”, iPhone sẽ ra sao?

Theo quy định của Apple, một thiết bị được xem là lỗi thời khi đã hơn 7 năm kể từ thời điểm ngừng phân phối.

Khi đó, iPhone sẽ không còn nhận bất kỳ dịch vụ sửa chữa nào; không thể thay pin, thay màn hình hay bất kỳ linh kiện phần cứng; các trung tâm ủy quyền cũng không thể đặt mua linh kiện mới từ Apple.

Trước khi bị xếp vào nhóm “lỗi thời”, thiết bị sẽ nằm trong danh sách “vintage” (cổ điển) nếu đã ngừng phân phối từ 5 đến 7 năm.

Ở giai đoạn này, máy vẫn có thể được sửa chữa nếu còn linh kiện, nhưng không nhận bản cập nhật iOS mới, cũng như ngừng nhận bản vá bảo mật, khiến việc dùng trình duyệt hay email tiềm ẩn rủi ro an ninh.

Như vậy, từ thời điểm này, iPhone SE đời đầu chính thức ngừng mọi hỗ trợ, đánh dấu chặng đường kết thúc sau gần một thập kỷ.

Dòng SE nhường chỗ cho iPhone 16e

Trong năm nay, Apple đã thay thế dòng SE bằng iPhone 16e, mẫu iPhone giá mềm nhất hiện tại. Máy có giá khởi điểm 599 USD cho phiên bản 128GB, cao hơn đáng kể so với triết lý giá rẻ trước đây nhưng đi kèm nhiều nâng cấp quan trọng.

iPhone 16e sở hữu 8GB RAM, hỗ trợ Apple Intelligence, nền tảng AI mới của Apple. Máy cũng là chiếc iPhone giá rẻ đầu tiên được trang bị Face ID, đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn của dòng thiết bị dùng Touch ID dạng nút Home.

Theo các tin đồn, Apple sẽ tiếp tục mở rộng phân khúc này trong năm tới với iPhone 17e, hứa hẹn trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong hệ sinh thái iPhone.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)