Theo IDC, Apple sẽ xuất xưởng 247,4 triệu chiếc iPhone trong năm tới, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt qua mức đỉnh 236 triệu chiếc mà hãng đạt được vào năm 2021 khi iPhone 13 lên kệ.

Mẫu iPhone 17 Pro ra mắt tháng 9/2025. Ảnh: Tom's Guide

Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC Nabila Popal nhận định đợt tăng trưởng này đến từ “thành công phi thường của dòng iPhone 17”, đồng thời nhấn mạnh rằng nhu cầu “bùng nổ” tại Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ hiệu suất của Apple trong năm nay.

IDC lưu ý rằng số lượng thiết bị Apple gửi đến các kênh bán hàng như nhà bán lẻ, đối tác thương mại điện tử không phải là doanh số bán hàng trực tiếp. Tuy vậy, chỉ số này cho thấy kỳ vọng của hãng đối với nhu cầu thị trường và mức tăng dự báo cho thấy Apple tự tin vào khả năng tiêu thụ mạnh các mẫu iPhone mới.

Khi ra mắt vào tháng 9, dòng iPhone 17 được giới đầu tư xem như vũ khí quan trọng giúp Apple củng cố vị thế, đặc biệt trong bối cảnh hãng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại Trung Quốc và những hoài nghi về chiến lược AI khi các đối thủ Android đang tăng tốc.

Cú đảo chiều tại thị trường Trung Quốc

Theo báo cáo từ IDC, riêng Quý 4/2025, lượng iPhone xuất xưởng tại Trung Quốc sẽ tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, khiến hãng phân tích nâng dự báo tăng trưởng cả năm của Apple tại thị trường này lên mức 3%, thay vì giảm 1% theo nhận định trước đó.

Đây được xem là cú hích quan trọng khi Apple thời gian qua liên tục bị các thương hiệu nội địa như Huawei lấy mất thị phần. Việc iPhone 17 nhận được sự quan tâm lớn đã giúp Apple lấy lại đà tăng trưởng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất của mình.

Trước đó, dự báo của Counterpoint Research cho rằng Apple có thể xuất xưởng nhiều smartphone hơn Samsung trong năm 2025, điều chưa từng xảy ra trong suốt 14 năm. Nếu đạt được điều này, đây sẽ là cột mốc quan trọng, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường toàn cầu.

Sức hút của iPhone 17, cùng với sự suy yếu tương đối của các dòng flagship từ đối thủ, đang đặt Apple vào vị thế có thể giành lại ngôi đầu sau hơn một thập kỷ.

Với dự báo tăng trưởng ấn tượng từ IDC, năm 2025 đang được định hình như một năm bùng nổ của Apple. Sức hút mạnh mẽ từ iPhone 17, nhu cầu phục hồi tại Trung Quốc và khả năng vượt Samsung lần đầu sau 14 năm cho thấy Apple vẫn giữ được vị thế dẫn dắt thị trường smartphone toàn cầu.

(Theo CNBC)