Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2026, một thế hệ được đánh giá là mang tính “lặp lại” hơn là đột phá.

Tuy nhiên, theo góc nhìn rộng hơn, tập đoàn Hàn Quốc có thể đang chủ động giữ lại những cải tiến lớn nhất cho dòng Galaxy S27, đặc biệt là Galaxy S27 Ultra, dự kiến ra mắt năm 2027, đúng thời điểm Apple tung ra mẫu iPhone 20 kỷ niệm 20 năm.

Một concept Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Technical cheez

Galaxy S26: Samsung chọn an toàn

Như các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy, Samsung dường như đang chơi một “ván bài” an toàn với Galaxy S26. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ có màn hình lớn hơn đôi chút, trong khi Galaxy S26 Ultra sẽ mỏng hơn và sở hữu thiết kế cạnh bo cong nhiều hơn.

Camera selfie của S26 Ultra cũng được cho là có đường kính lớn hơn khoảng 4mm so với thế hệ trước, giúp góc nhìn rộng hơn.

Đáng chú ý, Samsung cuối cùng cũng đưa sạc không dây lên mức ngang iPhone, đồng thời quay lại thiết kế cụm camera tách rời dạng “đảo”. Dù vậy, khó có thể gọi đây là một ngôn ngữ thiết kế mang tính cách mạng.

Về camera, Samsung tiếp tục giữ cấu hình gần như tương tự Galaxy S25 Ultra, không có nhiều nâng cấp lớn: camera chính 200MP ISOCELL HP2; camera góc siêu rộng 50MP ISOCELL JN3 hoặc Sony IMX564; camera periscope 5x 50MP IMX854; camera selfie 12MP IMX874 và camera tele 3x 12MP ISOCELL 3LD S5K3LD.

Một điểm gây chú ý khác là chip Exynos 2600, đang cho thấy hiệu năng vượt trội trong các bài thử nghiệm ban đầu. Tuy nhiên, chỉ phiên bản S26 và S26+ ở một số thị trường mới được trang bị chip “cây nhà lá vườn” này.

Khi đặt cạnh những gì Apple dự định triển khai trên iPhone 20, dễ hiểu vì sao nhiều chuyên gia cho rằng Samsung đang “giữ sức”.

iPhone 20: “Lá thăm” quyết định cho kỷ nguyên iPhone mới

Dù thông tin về iPhone 20 vẫn còn hạn chế, những gì đã được tiết lộ cho thấy Apple chuẩn bị tạo ra bước ngoặt công nghệ lớn.

Trước hết, iPhone 20 gần như chắc chắn sẽ là chiếc iPhone “toàn màn hình” đúng nghĩa với camera selfie ẩn hoàn toàn dưới lớp hiển thị. Đồng thời, các cạnh màn hình sẽ cong và hòa vào khung máy, tạo hiệu ứng “thác đổ” tinh tế.

Một concept iPhone 20. Ảnh: Appleinsider

Do thiết kế này gần như không còn không gian cho các phím vật lý, Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng toàn bộ phím cảm ứng lực, từ nút nguồn, âm lượng đến phím chụp ảnh, đi kèm hệ thống phản hồi rung đặc biệt.

Ở mảng camera, iPhone 20 nhiều khả năng tích hợp cảm biến CMOS dùng công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor).

Công nghệ này cho phép cảm biến: thu nhận ánh sáng hiệu quả hơn; giảm nhiễu trong điều kiện thiếu sáng; giữ được chi tiết ở vùng sáng mạnh; giải quyết triệt để xung đột giữa độ nhạy sáng và khả năng chống cháy sáng.

Nếu đúng như dự đoán, iPhone 20 sẽ đánh dấu bước nhảy vọt trong chất lượng hình ảnh mà chưa hãng nào làm được.

Samsung đang toan tính chiến lược dài hơi?

Nhiều chuyên gia nhận định ngành di động không còn là trọng tâm sáng tạo của Samsung. Mảng này đóng vai trò như “máy in tiền”, tạo nguồn lực cho các khoản đầu tư lớn hơn như AI tính toán, chip HBM, tiến trình 2nm và 1.4nm GAA, công nghệ đóng gói X-Cube/I-Cube và cảm biến, bộ nhớ thế hệ mới.

Tuy nhiên, một giả thuyết khác đang thu hút nhiều chú ý: Samsung có thể đang cố ý kìm hãm đà đổi mới của Galaxy S26 để dồn sức đối đầu Apple bằng Galaxy S27.

Nếu Samsung tung ra Galaxy S26 với loạt công nghệ đột phá nhưng lại chỉ nâng cấp nhẹ nhàng cho Galaxy S27, đúng vào năm Apple trình làng iPhone 20, họ sẽ tự tay trao lợi thế cạnh tranh vào tay đối thủ.

Một thực tế đáng chú ý là Apple đã chuẩn bị cho iPhone 20 trong gần một thập kỷ. Vì vậy, nếu Samsung quyết định “nghỉ xả hơi” 1–2 năm để dồn toàn lực cho 2027, chiến lược này hoàn toàn có thể hiểu được.

2027: Pha đối đầu công nghệ lớn nhất thập kỷ

Với những gì đang manh nha, năm 2027 có thể trở thành một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đua smartphone khi:

Apple tung ra iPhone 20 với thiết kế và camera được kỳ vọng mang tính đột phá.

Samsung nhiều khả năng tung “con bài tẩy” Galaxy S27 Ultra để cạnh tranh trực diện.

Video concept Galaxy S27 Ultra. (Nguồn: Technical cheez/YouTube)

Trong bối cảnh thị trường smartphone đang tăng trưởng chậm, hai “gã khổng lồ” công nghệ dường như đã sẵn sàng cho một cuộc đua chiến lược mới, nơi mà sáng tạo không chỉ để bán máy, mà còn để xác định vị thế trong thập niên tiếp theo.

Samsung có thực sự đang giữ lại những gì tốt nhất cho Galaxy S27 Ultra? Câu trả lời vẫn còn nằm phía trước, nhưng những dấu hiệu hiện tại cho thấy 2027 sẽ không chỉ là năm kỷ niệm của iPhone, mà còn là năm bùng nổ của cả thị trường di động toàn cầu.