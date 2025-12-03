"Bóng đen" từ thất bại của iPhone Air

Tuần vừa qua tiếp tục là khoảng thời gian ảm đạm đối với iPhone Air, mẫu máy mỏng nhẹ thất bại đến mức ngay cả các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang vội vàng từ bỏ những sản phẩm “nhái Air” trước khi chúng kịp ra đời.

iPhone Air là một cú vấp đáng kể với Apple. Ảnh: Foundry

Nhiều nguồn tin cho biết Xiaomi, Oppo và Vivo đã hủy kế hoạch ra mắt các mẫu điện thoại siêu mỏng kiểu Air, chuyển sang hướng khác. Có lẽ chính Apple lúc này cũng ước gì mình đã làm điều tương tự.

Những sai lầm của Air hay “Airrors”, như cách một số chuyên gia mỉa mai, đã được phân tích nhiều lần: Apple cho rằng người dùng khao khát một chiếc điện thoại siêu mỏng và siêu nhẹ, sẵn sàng hy sinh camera và pin để đổi lấy thiết kế. Nhưng thị trường đã trả lời ngược lại. Apple đã đọc sai kỳ vọng của khách hàng.

Dù iPhone Air là một cú vấp đáng kể, Apple vẫn có vài điểm an ủi. Công ty vẫn kiếm tiền cực kỳ tốt. Ngoài ra, các mẫu máy cao cấp 17 Pro và 17 Pro Max vẫn bán chạy như thường.

Quan trọng hơn, Air có thể sẽ trở thành nền móng kỹ thuật cho sản phẩm được mong chờ nhất năm sau: iPhone Fold.

Trong khi Samsung, Motorola, Google hay Huawei đã có điện thoại gập từ nhiều năm, Apple vẫn “nằm vùng”, chờ đợi công nghệ đủ chín để tạo ra một chiếc điện thoại gập không có nếp gấp. Ưu tiên của Apple luôn là hoàn thiện sản phẩm hoặc không làm.

Các báo cáo gần đây cho thấy Apple đã giải quyết được vấn đề nếp gấp màn hình và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt iPhone Fold thế hệ đầu.

Nếu Fold thành công, nó có thể “rửa oan” cho iPhone Air, bởi nhiều cải tiến về khung máy và pin của Air vốn được thiết kế để phục vụ thế hệ máy gập kế tiếp. Có thể Apple chỉ đi trước thị trường… một năm.

Bài học từ iPhone Air: Apple có thực sự rút kinh nghiệm?

Câu hỏi lớn là liệu Apple đã học được bài học từ thất bại của Air? Người dùng chắc chắn thích ý tưởng về điện thoại gập, nhưng điều đó không đồng nghĩa bất kỳ chiếc điện thoại gập nào cũng sẽ thành công.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: CNET

Nếu bạn hỏi người dùng vào tháng 9 rằng họ có muốn một chiếc điện thoại mỏng hơn 2,5mm và nhẹ hơn đáng kể so với iPhone 16 Pro nhưng lại có màn hình lớn hơn hay không, câu trả lời đương nhiên sẽ là “Có chứ!”.

Nhưng đằng sau ước mơ ấy luôn có thứ đầy cạm bẫy: đổi lại là thời lượng pin kém và camera yếu.

Điện thoại gập cũng vậy. Ai chẳng muốn iPhone Fold? Nhưng người dùng sẽ hỏi tiếp: “Vậy cái giá phải trả là gì?”

iPhone Fold nhiều khả năng phải đánh đổi giống như Air: mỗi nửa máy phải thật mỏng để thiết bị khi gập lại đủ gọn bỏ túi. Nhưng với Fold, sự đánh đổi này là để đạt được một cải tiến chức năng thực sự, một màn hình lớn hơn, trải nghiệm mới. Rất nhiều fan Apple sẽ chấp nhận điều này.

iPhone Fold: Hy vọng và nỗi lo

Và đây là vấn đề then chốt. Báo cáo mới đề cập mức giá dự kiến của iPhone Fold lên tới 2.399 USD. Con số đủ khiến nhiều người… xỉu lên xỉu xuống.

Trước đây, giới công nghệ từng lo ngại Fold sẽ giống như “hai chiếc iPhone Air nhét vào cùng một khung máy”. Điều này không chỉ khiến máy có nguy cơ bị quá dày, mà còn khiến giá bán có thể tương đương… hai chiếc Air cộng thêm một chiếc Apple Watch Series 11. Giờ thì viễn cảnh đó gần như thành hiện thực.

Việc Apple tiếp tục thử thách mức độ “chịu chi” của người dùng khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng công ty sẽ lại nhận câu trả lời tương tự như với Air: “Chúng tôi muốn, nhưng không muốn đến mức đó”.

Tất nhiên, mức giá kể trên chỉ là tin đồn. Một số nguồn cho rằng iPhone Fold có thể ở mức 2.000 USD, vẫn rất đắt và cũng có khả năng lên đến 2.500 USD, theo CNET. Dù con số cuối cùng là gì, hy vọng rằng Fold sẽ rẻ hơn hai chiếc Air xem ra khá mong manh.

Theo Macworld, vấn đề lớn hơn là Apple có thực sự hiểu người dùng đang sẵn sàng đánh đổi điều gì và quan trọng hơn, họ sẵn sàng trả bao nhiêu.

Apple luôn tin vào triết lý “người dùng sẽ thích thứ chúng tôi tạo ra”. Triết lý ấy thành công trong nhiều năm, nhưng iPhone Air đã chứng minh rằng thời thế đã khác.

Nếu Apple không đánh giá chính xác kỳ vọng của khách hàng trước khi iPhone Fold ra mắt, công ty có thể sẽ phải đón nhận thêm một thất vọng nữa, ngay cả khi Fold sở hữu những công nghệ vượt trội và công sức phát triển kéo dài nhiều năm.

iPhone Fold có tiềm năng lớn và Apple rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước tiến này. Nhưng trước khi giấc mơ “iPhone gập” thành sự thật, Apple phải tránh lặp lại sai lầm của Air: đặt sai ưu tiên, đánh giá sai nhu cầu và nhất là đưa ra mức giá quá xa tầm tay của đa số người dùng.

Nếu Apple có thể cân bằng giữa công nghệ, trải nghiệm và giá bán, iPhone Fold có thể trở thành cú lội ngược dòng ngoạn mục. Còn nếu không, Fold có thể sẽ “chết yểu” ngay từ khi chưa kịp lên kệ.