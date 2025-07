Chiếc smartphone thế hệ thứ ba của Nothing cho thấy phong cách thiết kế đặc trưng, với dãy đèn LED có thể tùy biến nhiều hơn, giao diện người dùng độc đáo và một thẩm mỹ tinh chỉnh hoàn toàn khác biệt trong thế giới Android.

Hai tùy chọn màu sắc của Nothing Phone 3. |Ảnh: Nothing

Nothing Phone 3 muốn trở nên đặc biệt, cá tính, và thú vị giữa biển smartphone hình chữ nhật bóng bẩy. Nhưng khi vượt qua phần trình diễn độc đáo ban đầu, người dùng nhận ra khác biệt không đồng nghĩa với tốt hơn – nhất là khi mức giá được đặt ở 800 USD.

PhoneArena đã thử nghiệm chuyên sâu Nothing Phone 3, so sánh với các đối thủ tốt nhất trong tầm giá, và kết quả không mấy khả quan. Dù là về hiệu năng, chất lượng camera, khả năng quay video hay độ sáng màn hình, nỗ lực mới nhất của Nothing liên tục xếp sau các đối thủ, đôi khi là một khoảng cách lớn.

Thiết kế thu hút mọi ánh nhìn, nhưng liệu thế đã đủ?

Hãy bắt đầu với điểm sáng: thiết kế của Nothing Phone 3 thực sự nổi bật, đặc biệt với những người yêu công nghệ. Mặt lưng trong suốt, hệ thống đèn Glyph nâng cấp, và viền đối xứng rất cuốn hút, và chất lượng hoàn thiện thì không có gì để chê.

Nó gợi nhớ đến một món đồ công nghệ trong Star Wars. Đây là chiếc điện thoại được sinh ra để ngắm nhìn và cảm nhận, chứ không chỉ đơn thuần để sử dụng.

Một điểm đáng khen nữa là Nothing không nhồi nhét phần mềm rác hay gây rối thị giác – giao diện người dùng gọn gàng và phản hồi rung (haptic) tinh tế giúp nó mang cảm giác cao cấp hơn hầu hết các điện thoại tầm trung.

Tuy nhiên, sự chỉn chu về thiết kế không thể bù đắp cho việc nó đang bước chân vào phân khúc đầy rẫy những flagship xuất sắc, như Pixel 9, Galaxy S25, OnePlus 13, và iPhone 16 – và đó là nơi Nothing Phone 3 vấp ngã nặng nề.

Dù ngoại hình bắt mắt, màn hình của Phone 3 lại không gây ấn tượng khi đưa vào sử dụng thực tế. Đây là tấm nền OLED 6.7 inch, độ phân giải tốt, tần số quét 120Hz, nghe có vẻ tuyệt vời trên lý thuyết.

Màn hình của Nothing Phone 3 trông đẹp khi ở trong nhà, nhưng độ sáng ngoài trời lại kém xa so với các đối thủ cạnh tranh. Ảnh: PhoneArena

Nhưng trong thử nghiệm phòng lab, độ sáng ở mức APL 20% chỉ đạt 1501 nit, thấp nhất trong nhóm đối thủ. Điều này khiến khả năng hiển thị ngoài trời thua kém đáng kể so với Pixel 9 hay Galaxy S25 (đều vượt 2000 nit).

Ở phía ngược lại, độ sáng tối thiểu lại quá cao (2 nit), khiến việc sử dụng trong phòng tối hay ban đêm trở nên khó chịu.

Bù lại, độ chính xác màu sắc lại là điểm sáng bất ngờ – vượt qua các đối thủ. Tuy nhiên, điều này có thể khác biệt giữa từng thiết bị, nên không thể coi là đảm bảo chung.

Về hiệu năng, con chip Snapdragon 8s Gen 4 là điểm cải tiến lớn, đây là chiếc điện thoại đầu tiên dùng dòng chip này. Nó dễ dàng vượt qua Tensor G4 của Pixel 9 và thậm chí trong vài trường hợp là cả Apple A18. Nhưng nó vẫn thua xa Snapdragon 8 Gen 4 Elite, dòng chip mạnh hơn xuất hiện trong Galaxy S25 và OnePlus 13.

Điểm hiệu năng ghi nhận: 7.6 điểm với tác vụ nhẹ, 7.2 với tác vụ nặng. So sánh với OnePlus 13 đạt 9.0 điểm trong tác vụ nặng, người dùng sẽ cảm thấy rõ sự khác biệt khi chơi game, đa nhiệm hay xử lý các ứng dụng yêu cầu cao.

Phần cứng "flagship" nhưng phần mềm xử lý yếu

Trên lý thuyết, Nothing Phone 3 có cấu hình camera rất khủng: camera chính 50MP với cảm biến lớn 1/1.3 inch và OIS, ống kính tiềm vọng 50MP zoom quang 3x, và camera góc siêu rộng 50MP góc nhìn 114 độ. Camera selfie cũng lên tới 50MP.

Đây là cụm camera gần như đầy đủ và ấn tượng nhất trong tầm giá, nhưng thực tế sử dụng lại không như kỳ vọng.

Mặc dù có thông số kỹ thuật cao, camera Nothing Phone 3 vẫn gặp vấn đề về độ sắc nét quá mức, nhiễu và chất lượng hình ảnh không đồng đều. Ảnh: PhoneArena

Có hiện tượng làm nét quá đà trên tất cả các camera, khiến hình ảnh trông “sắc nét không tự nhiên” – đặc biệt là tông da và bề mặt vật thể. Camera chính có tiềm năng nhờ cảm biến lớn, nhưng thuật toán xử lý làm mất chiều sâu và sự chân thật. Ảnh góc rộng thì màu sắc nhất quán nhưng thiếu chi tiết mịn. Ống kính tiềm vọng 3x là điểm hiếm thấy trong phân khúc này, nhưng ảnh chụp lại thiếu dải sáng và nhiễu mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Phần cứng mạnh nhưng phần mềm xử lý yếu là nhận định rõ ràng. So sánh cạnh bên, Pixel 9a cho ảnh cân bằng hơn, màu sắc trung thực và dải sáng tốt hơn. OnePlus 13R, dù ít ống kính hơn, lại cho kết quả ổn định hơn cả ảnh lẫn video. Còn Galaxy S25 và iPhone 16 thì ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Sạc nhanh nhưng pin lại gây thất vọng

Với viên pin 5150 mAh, Nothing Phone 3 lẽ ra phải có thời lượng dùng rất tốt. Nhưng trong bài đánh giá, thiết bị chỉ đạt 6.7 điểm, với thời lượng pin ước tính 6 giờ 45 phút. Điều này chỉ nhỉnh hơn chút so với iPhone 16 (6h21) và ngang ngửa Pixel 9 (6h48) – trong khi 2 thiết bị này có pin nhỏ hơn nhiều.

Ngược lại, tốc độ sạc là điểm sáng lớn. Hỗ trợ sạc nhanh 65W có dây và 15W không dây, Nothing Phone 3 đạt mức đầy pin trong khoảng 1 giờ – vượt qua Pixel 9, iPhone 16, và thậm chí Galaxy S25. Dù vậy, OnePlus 13 vẫn giữ ngôi vương về sạc nhanh và kiểm soát nhiệt.

Gần chạm đến flagship, nhưng vẫn chưa đủ

Không thể phủ nhận rằng Nothing có tầm nhìn và bản sắc rõ ràng về cách họ làm smartphone: vui vẻ, sáng tạo và khác biệt. Và Nothing Phone 3 là nỗ lực gần nhất họ từng đạt tới một chiếc flagship thực thụ.

Tuy nhiên, với người dùng bỏ ra 800 USD trở lên, trải nghiệm cốt lõi mới là điều quan trọng nhất – và Phone (3) vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn thiện xứng tầm flagship.

Nothing Phone 3 là một smartphone "nửa nạc nửa mỡ". Nếu bạn mua nó, chắc chắn sẽ có điểm khiến bạn thích thú, nhưng cũng không ít điều khiến bạn khó chịu. Nếu giá là 700 USD, sẽ dễ dàng khuyên dùng hơn, vì giá thấp hơn phần nào hợp lý với độ hoàn thiện chưa cao. Nhưng ở mức giá hiện tại, nó chưa đủ toàn diện để đứng trong phân khúc cao cấp.

Cuối cùng, dù thích phong cách táo bạo, thì thiết kế của Nothing Phone 3 không dành cho tất cả mọi người. Phong cách này giống như một con dao hai lưỡi: với người này là sự mới mẻ, độc đáo; với người khác lại là sự kỳ quặc, khó chịu. Và khi giá bán tăng cao, "lưỡi dao" ấy lại càng sắc hơn, giống như tệp người mua tiềm năng, vốn ngày càng thu hẹp lại.

(Theo PhoneArena, The Guardian)