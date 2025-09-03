Trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9, người dân Việt Nam có muôn vàn cách để thể hiện tinh thần yêu nước, từ những hành động nhỏ nhất. Một trong những hình ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý vào dịp này chính là chiếc ô tô nổi bật với sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ Việt Nam.

Chủ nhân của chiếc xe độc đáo này là vợ chồng anh Nguyễn Đức Thanh và chị Trần Thị Dung, đang sinh sống tại xã Hòa Lạc, TP Hà Nội.

Không chọn những hình thức cổ vũ rầm rộ, vợ chồng anh chị đã quyết định "khoác áo mới” cho chiếc xe yêu quý của mình bằng chính màu cờ đỏ sao vàng.

Chiếc xe của gia đình anh Thanh cạnh các khối tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành hôm 30/8

“Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra một dấu ấn cá nhân trong ngày lễ lớn của đất nước mà còn gửi gắm thông điệp yêu nước đến các con mình, để các con hiểu rằng tự do và hòa bình hôm nay là cái giá của máu xương ông cha ngày trước” - chị Dung chia sẻ.

Vợ chồng chị Dung đã chi hơn 18 triệu đồng để sơn lại toàn bộ chiếc xe, và hoàn tất công việc này trước kỳ nghỉ lễ khoảng 2 tuần để kịp hòa mình vào không khí sôi động khắp phố phường. Chiếc xe được sơn đỏ toàn bộ, dán đề-can hình sao vàng 5 cánh ở vị trí trung tâm.

“Từ ngày chiếc xe mang màu cờ, đi đâu cũng có người xin chụp ảnh. Người lạ cũng hỏi chuyện, còn hàng xóm thì cứ bảo tôi chở họ đi buổi tổng duyệt bằng chiếc xe này để lấy tinh thần. Vui nhất là cảm giác như mình đang trở thành một phần sống động của ngày hội lớn” - chị Dung vui vẻ kể.

Chị Dung (thứ hai từ trái sang) cùng bạn bè bên chiếc xe mang màu sơn đặc biệt

Còn với anh Thanh, chiếc xe không đơn thuần là phương tiện đi lại mà trong dịp lễ này, nó trở thành “biểu tượng của niềm tự hào dân tộc”.

Anh tâm sự: “Người Việt Nam yêu nước không cần phải làm điều gì quá to tát mà chỉ cần bằng tấm lòng và hành động nhỏ bé nhưng chân thành. Với vợ chồng tôi, chiếc xe này là một lá cờ biết di chuyển, là cách để chúng tôi dạy con mình về lòng yêu nước bằng hình ảnh cụ thể”.

Không chỉ có gia đình anh Thanh - chị Dung, không khí yêu nước còn lan tỏa mạnh mẽ đến từng miền quê. Tại xã Hạ Bằng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, chị Nguyễn Thị Hương - một người kinh doanh tự do - cũng đã nhiều người cảm phục bởi tinh thần nhiệt huyết với ngày lễ lớn của dân tộc.

Một em bé được chụp ảnh kỷ niệm bên chiếc xe của anh Thanh, chị Dung

Dù việc kinh doanh trong những ngày này rất bận rộn nhưng chị Hương vẫn gác lại để hòa cùng đoàn người vui đón Quốc khánh. Với chị, đó không đơn thuần là một hoạt động lễ hội mà còn là một cách bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha ông.

“Thời điểm nghỉ lễ là lúc buôn bán đông khách nhất, nhưng mấy chục năm mới có ngày vui lớn như thế này, tôi không thể đứng ngoài. Tôi phải đến tận nơi, tận mắt nhìn thấy đoàn diễu binh để cảm nhận được hết sự thiêng liêng” - chị Hương tâm sự.

Chị Hương và các bạn đã thuê ô tô 16 chỗ di chuyển vào nội thành Hà Nội từ 5h ngày 1/9. Không những vậy, chị còn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cho cả đoàn trong suốt một ngày trước lễ chính, đảm bảo mọi người có đủ sức khỏe, tinh thần cho sáng hôm sau.

“Tối 31/8, mọi người xúm nhau lại vào làm 4 con gà, đồ xôi, chuẩn bị nước uống…” - chị Hương kể.

Từ 5h sáng 1/9, chị Hương cùng bạn bè đã di chuyển vào nội đô chờ xem lễ diễu binh, diễu hành

Không quên đề phòng thời tiết thất thường, chị còn mang theo áo mưa, ô che nắng, để không ai bị cảm lạnh hay ướt vì mưa bất chợt. Theo chị Hương, đây cũng là cơ hội để giáo dục con cái về tinh thần yêu nước, giúp các con hiểu rằng độc lập, tự do hôm nay là kết quả của sự hy sinh từ thế hệ đi trước.

“Con tôi cần hiểu rằng lòng yêu nước không phải là những điều xa vời mà là các hành động rất thật, rất gần. Đi xem diễu binh, dõi theo từng bước chân của chiến sĩ... là cách để chúng tôi thể hiện sự biết ơn và tiếp nối truyền thống” - chị Hương chia sẻ thêm.

Chính những hành động giản dị mà đầy tâm huyết như của vợ chồng anh Thanh, chị Dung hay chị Hương và bao người dân khác đã góp phần làm nên sắc màu sống động của tinh thần dân tộc. Lòng yêu Tổ quốc, với họ, chính là sự tri ân sâu sắc thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu cho quê hương, đất nước.