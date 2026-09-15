Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania hôm 14/9 cho biết chiếc UAV đã xâm nhập không phận nước này lúc rạng sáng cùng ngày và bị bắn hạ khoảng 30 phút sau đó tại một khu vực nông thôn gần làng Pratkunai, phía tây thủ đô Vilnius.

Hai chiến đấu cơ EF-18M Hornet của NATO tham gia một cuộc diễu binh tại Vilnius, Lithuania tháng 3/2026. Ảnh: Defense and Aviation

"Các đội công tác đã được triển khai để xác định loại UAV này, làm rõ các thông số kỹ thuật và xác định mục tiêu dự kiến ​​của nó", ông Vitkauskas chia sẻ với đài phát thanh LRT. Theo LRT, đây là chiếc UAV đầu tiên bị bắn hạ trong không phận Lithuania.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó trong năm nay, một số UAV của Ukraine đã bay lạc vào các quốc gia vùng Baltic. Kiev cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc các lực lượng Moscow gây nhiễu tín hiệu.

Các nước thành viên NATO cũng cáo buộc Nga điều UAV xâm nhập không phận của họ. Song, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chúng thiếu cơ sở.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã cảm ơn NATO vì "phản ứng nhanh chóng". Dù không trực tiếp quy trách nhiệm cho Moscow nhưng ông Nauseda nói thêm: "Khi Nga gia tăng hành động chống lại Ukraine, sự sẵn sàng như vậy là yếu tố sống còn đối với khu vực của chúng ta”.

Theo đài RT, các UAV của Ukraine từng bay lạc vào Latvia và Estonia trong chiến dịch tấn công tầm xa của Kiev nhắm vào Nga. Trong đó có vụ việc vào tháng 3, khi một UAV đâm vào ống khói của nhà máy điện ở Auvere, Estonia. Vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đã cảnh báo các quốc gia vùng Baltic không được để Ukraine sử dụng không phận của họ cho các vụ tập kích.

Ở phía tây nam, Lithuania giáp với vùng Kaliningrad của Nga, một vùng lãnh thổ tách biệt nằm trên bờ biển Baltic mà một số quan chức NATO coi là tiền đồn quân sự nguy hiểm.

Hồi tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung, Kestutis Budrys, quan chức an ninh cấp cao của Lithuania nhấn mạnh NATO cần sẵn sàng "san phẳng các căn cứ quân sự" tại Kaliningrad. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gay gắt chỉ trích phát biểu này.