Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild được công bố hôm 8/9, ông Wadephul phát biểu: "Hiện nay, chúng tôi (Đức) là bên hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho Ukraine về mặt tài chính và quân sự. Và tất nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Đức phải được hưởng lợi từ điều này".

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul. Ảnh: Picture Alliance/DPA

Ngoại trưởng Đức cho biết ông đã trực tiếp nêu vấn đề trên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev vào tháng trước.

"Chúng tôi sát cánh và ủng hộ các bạn. Nhưng tôi cũng phải giải trình điều này với người đóng thuế Đức và điều tối thiểu các bạn có thể làm là đưa ngành công nghiệp quốc phòng Đức tham gia vào mọi hoạt động mua sắm. Hiện tại, chúng tôi chưa hoàn toàn hài lòng với số lượng đơn đặt hàng của Ukraine tại Đức", ông Wadephul kể lại những gì đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine.

Nhà ngoại giao hàng đầu Đức nói thêm rằng Berlin đã yêu cầu Kiev xem xét lại các hoạt động mua sắm và đảm bảo tình hình sẽ "khả quan hơn."

Theo đài RT, Đức là một trong những quốc gia hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Berlin đã cung cấp hoặc cam kết dành hơn 43 tỷ Euro viện trợ "dân sự" và khoảng 58 tỷ Euro viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.

Yêu cầu của Đức về việc dòng tiền viện trợ cho Kiev phải quay trở lại với các nhà sản xuất vũ khí trong nước phản ánh quan điểm tương tự của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Kể từ khi trở lại nắm quyền tại Nhà Trắng, ông Trump phần lớn đã chuyển gánh nặng tài chính của việc cung cấp vũ khí Mỹ cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu và Canada. Theo cơ chế PURL, các thành viên trong liên minh quân sự này hiện chi trả cho Washington để mua vũ khí do Mỹ sản xuất, sau đó chuyển giao số vũ khí này cho Kiev.

Moscow đã nhiều lần lên án việc Đức và Liên minh châu Âu (EU) “viện cớ đối phó mối đe doạ từ Nga” để tăng cường quân sự chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 cáo buộc các chính phủ phương Tây không còn che giấu ý định của mình và đang "công khai tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột” với Nga.