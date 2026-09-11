Theo đài RT, Ukraine đã phát động chiến dịch huy động quân ngay sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang vào tháng 2/2022. Kiev được cho đang ráo riết đẩy mạnh các nỗ lực bổ sung lực lượng trong bối cảnh tổn thất trên tiền tuyến gia tăng và tình trạng đào ngũ ngày càng nhiều.

Các nữ quân nhân Ukraine. Ảnh: Atlantic Council

SVR hôm 10/9 trích dẫn các thông tin tình báo thu thập được cho hay tại một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU gần đây, Kaja Kallas, Cao ủy EU về Ngoại giao và Chính sách an ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã mô tả ý tưởng Ukraine mở rộng chiến dịch huy động quân sang cả phụ nữ là "một bước đi đúng hướng". Bà Kallas thậm chí cảnh báo Kiev có thể sớm cạn kiệt nhân lực do tình trạng thiếu hụt nam giới đủ điều kiện nhập ngũ ngày càng tăng, đồng thời cho rằng Ukraine nên lấy Israel làm "hình mẫu để noi theo".

Việc huy động phụ nữ từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi tại Ukraine. Ngay từ đầu năm 2024, nghị sĩ Mariana Bezuglaya lập luận rằng đã đến lúc Kiev bắt đầu nhắm đến phụ nữ để đáp ứng chỉ tiêu nhập ngũ. Năm ngoái, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Pavel Palisa cũng lên tiếng ủng hộ việc bắt buộc phụ nữ nhập ngũ.

Theo SVR, Brussels yêu cầu Kiev ngay lập tức "chuyển từ lời nói sang hành động" và đưa ra quyết định chính thức về việc bắt đầu huy động phụ nữ.

Luật pháp Ukraine hiện quy định nam giới trong độ tuổi từ 25 - 60 tuổi thuộc diện huy động quân, trong khi những người từ 23 - 60 tuổi thường bị cấm rời khỏi đất nước. Phụ nữ có thể phục vụ trong quân đội trên tinh thần tự nguyện.

Khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 5, Ukraine đã vấp phải tình trạng trốn nghĩa vụ và đào ngũ trên quy mô lớn. Hãng tin Euronews ước tính đến mùa hè năm 2026, có khoảng 1,15 triệu nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đã có mặt tại EU, bất chấp lệnh cấm xuất cảnh.

Theo SVR, hiện có tới 5,6 triệu người Ukraine đang cư trú tại các quốc gia châu Âu khác nhau, trong đó phụ nữ chiếm 43,4%. Nhiều nam giới đã chấp nhận mạo hiểm tính mạng để trốn khỏi đất nước bất hợp pháp qua các khu rừng, sông ngòi và địa hình đồi núi. Vào tháng 2, Andrey Demchenko, người đứng đầu cơ quan biên phòng Ukraine thống kê hơn 70 trường hợp được cho trốn nghĩa vụ quân sự đã thiệt mạng kể từ năm 2022. Phần lớn họ tử vong khi cố gắng vượt sông Tisza dọc theo biên giới giữa Ukraine với Hungary và Romania.

Một số quan chức phương Tây cũng lên tiếng ủng hộ việc huy động phụ nữ Ukraine tham gia quân đội. Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lẽ ra nên tiến hành một cuộc tổng động viên thực sự và gọi nhập ngũ cả nam lẫn nữ, không loại trừ thế hệ trẻ. Cựu Tư lệnh cấp cao của lực lượng Mỹ tại châu Âu Ben Hodges trước đó cũng kêu gọi Kiev cân nhắc cả việc gọi phụ nữ nhập ngũ lẫn hạ độ tuổi huy động xuống còn 18 tuổi.

Giới chức EU và Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin do SVR và truyền thông Nga chia sẻ.