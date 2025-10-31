VTK đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 31/10, Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel (VTK) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (30/10/1995 – 30/10/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc, thành lập năm 1995 với chưa đến 10 cán bộ kỹ sư, VTK là công ty đầu tiên của Việt Nam đảm nhiệm tư vấn, thiết kế toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng viễn thông. Đây là đơn vị đặt nền móng cho sự phát triển của Viettel từ giai đoạn đầu tiên khi lập dự án, khảo sát thiết kế với các giải pháp, cách làm sáng tạo, khác biệt, giúp Viettel phát triển hạ tầng mạng lưới nhanh nhất, sâu rộng nhất, chất lượng nhất, vững chắc nhất, hiệu quả nhất.

Đến nay, VTK đã tham gia khảo sát và thiết kế hơn 2.000 công trình phục vụ quốc phòng – an ninh, trong đó có hơn 1.500 công trình hạ tầng thông tin trọng yếu trên các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo.

Đặc biệt, doanh nghiệp đã khảo sát, thiết kế và xây dựng 1.450 trạm phát sóng phủ sóng toàn bộ vùng biển Việt Nam và các đảo, bao gồm Trường Sa và nhà giàn DK1, mở rộng vùng phủ sóng lên tới 300.000 km², giúp hàng trăm nghìn ngư dân, chiến sĩ và lực lượng chức năng duy trì thông tin liên lạc ổn định, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo.

Song song đó, VTK cũng tham gia xây dựng 830 trạm BTS và 1.200km cáp quang tại các đồn biên phòng, giúp Viettel phủ sóng 100% địa bàn biên giới, củng cố an ninh thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới trên đất liền và không gian mạng.

Không chỉ tiên phong trong lĩnh vực thiết kế, VTK còn là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đủ năng lực xây dựng mô hình truyền sóng 5G thương mại, làm chủ công nghệ đo kiểm, quy hoạch và tối ưu mạng viễn thông thế hệ mới.

Công ty cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực tư vấn hạ tầng viễn thông được cấp chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 – chuẩn quốc tế uy tín nhất về đo lường viễn thông, đồng thời sở hữu hai bằng độc quyền Giải pháp hữu ích về hạ tầng viễn thông – khẳng định năng lực sáng tạo và vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, chia sẻ khi Viettel thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, VTK cũng trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình thiết kế, xây dựng hạ tầng số lớn nhất cho đất nước - từ 4G, 5G, đến trung tâm dữ liệu lớn, thậm chí siêu lớn, đưa Viettel trở thành tập đoàn chủ lực trong phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trong giai đoạn phát triển mới, VTK tập trung đầu tư nghiên cứu và làm chủ các công nghệ cốt lõi, triển khai đề tài “Giải pháp đột phá cho hạ tầng mạng lưới Viettel bền vững trong thiên tai”, ứng dụng vật liệu và công nghệ mới giúp củng cố hệ thống viễn thông nhanh, tiết kiệm, thân thiện môi trường và có khả năng chống chịu siêu bão cấp 17. Công ty đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực đo lường – tối ưu chất lượng mạng viễn thông, tư vấn thiết kế dân dụng, công nghiệp và nội thất công trình.

Hiện VTK là một trong 4 tổ chức đo kiểm viễn thông có phạm vi toàn quốc được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định, đồng thời là đơn vị chủ trì tư vấn xây dựng Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050.

VTK đặt mục tiêu đến năm 2030 doanh thu vượt mốc 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư vấn – kỹ thuật – công nghệ đa lĩnh vực, mở rộng hoạt động ra quốc tế.