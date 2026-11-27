Chiến dịch “Không một mình" năm 2026 với thông điệp “Kết nối không tổn thương” đang được triển khai rộng khắp, đưa kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đến tận các bản làng, vùng sâu, vùng xa.

Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự đồng hành của hai tổ chức quốc tế là UNICEF và UNODC.

Chương trình khởi động từ sáng 9/10 nhằm tiếp nối hành trình xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên.

Nếu như năm 2025, chiến dịch đặt trọng tâm vào việc giúp trẻ em và thanh thiếu niên nhận biết mình luôn có người đồng hành khi gặp sự cố trên môi trường mạng, thì bước sang năm 2026, chiến dịch tiếp tục tiến thêm một bước là chủ động tạo ra những kết nối an toàn ngay từ ban đầu.

Với thông điệp chủ đạo “Kết nối không tổn thương”, chương trình hướng tới việc thúc đẩy kết nối để thấu hiểu nhau hơn, tạo cơ hội cho trẻ em được lắng nghe và bảo vệ. Đồng thời, chiến dịch giúp các em nâng cao nhận diện các kết nối không an toàn, biết chủ động dừng lại, tìm kiếm sự hỗ trợ và lên tiếng khi cần thiết.

Mục tiêu cốt lõi của “Không một mình” năm 2026 là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và điểm tựa cần thiết giúp thế hệ trẻ tự tin hơn trong thế giới số.

Đưa thông điệp an toàn mạng về tận từng bản làng, vùng sâu vùng xa

Ngày 27/11, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, để chiến dịch đi vào đời sống thực tế, các hoạt động tuyên truyền đã nhanh chóng được triển khai sâu rộng.

Tại Nghệ An, không chỉ dừng lại ở phạm vi trường học hay giảng đường, tuần qua Công an tỉnh đã đưa thông điệp Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương" về tận từng bản làng, khối xóm.

Công an địa phương đã linh hoạt sử dụng hệ thống loa phát thanh cơ sở, kết hợp các bài đăng trên hội nhóm mạng xã hội và đặc biệt là tổ chức những buổi gặp gỡ, trò chuyện cởi mở trực tiếp với phụ huynh cùng người dân địa phương. Nhờ đó, thông điệp an toàn số đã tiếp cận gần gũi với phụ huynh và bà con Nhân dân ở cả khu vực đô thị lẫn vùng núi, vùng sâu.

Tại các buổi tuyên truyền cộng đồng, người dân được chia sẻ cụ thể cách nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Bà con cũng được hướng dẫn phương pháp nhận biết sớm dấu hiệu bất thường khi con gặp rủi ro, đồng thời hướng dẫn trẻ tuyệt đối không tùy tiện chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh hay địa chỉ riêng tư lên mạng.

Một điểm nhấn nhân văn được Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt nhấn mạnh là việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số không chỉ là câu chuyện của nhà trường hay cơ quan chức năng, mà phải bắt đầu từ chính sự quan tâm, thấu hiểu trong mỗi gia đình.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy phát huy vai trò là người bạn đồng hành của con: biết lắng nghe và sẻ chia thay vì vội trách móc, phán xét khi trẻ gặp rắc rối trên không gian mạng. Một lời hỏi han đúng lúc và một cuộc trò chuyện cởi mở trong gia đình có thể trở thành chiếc "lá chắn" vững vàng che chở cho con.

Khi cha mẹ, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay, chiến dịch gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: Không em nhỏ nào phải một mình.