Xã miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) kết hợp nhóm Zalo, cán bộ cơ sở ở thôn và vận động trực tiếp để đưa pháp luật đến đồng bào Raglai, gắn tuyên truyền với vay vốn, phát triển sản xuất và phòng, chống tảo hôn.

Từ nhóm Zalo đến buổi họp thôn

Thôn Liên Hòa (xã Khánh Sơn) có 618 hộ với 2.094 nhân khẩu, trong đó đồng bào Raglai chiếm khoảng 70%. Là địa bàn miền núi, điều kiện tiếp cận thông tin của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải linh hoạt, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng.

Hơn 15 năm gắn bó với công tác cơ sở, chị Phạm Thị Huyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Liên Hòa, đã kết hợp nhiều hình thức để đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân. Mỗi khi địa phương tổ chức tập huấn, chị trực tiếp vận động bà con tham gia. Những quy định quan trọng tiếp tục được giải thích tại các buổi họp thôn hoặc trong quá trình triển khai chính sách đến từng hộ.

Xã Khánh Sơn tuyên truyền, đẩy lùi tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số DTTS) trên địa bàn

Đáng chú ý, hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số, chị Huyên lập 3 nhóm Zalo để kết nối người dân. Khi có văn bản mới, chị chọn lọc, biên soạn thành tài liệu ngắn gọn rồi gửi lên nhóm để bà con theo dõi, trao đổi. “Mỗi khi có văn bản hay quy định mới, tôi soạn gọn lại thành file tuyên truyền rồi gửi ngay lên các nhóm Zalo để bà con đọc và trao đổi kịp thời”, chị Huyên chia sẻ.

Tuy nhiên, theo chị Huyên, nhóm Zalo không thay thế được hình thức tuyên truyền trực tiếp. Bởi, với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc khó tiếp cận thông tin trên mạng, chị tiếp tục giải thích tại các buổi họp và đến tận nhà vận động.

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền cũng được lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Bên cạnh các quy định về an ninh trật tự, cán bộ thôn còn phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi, hướng dẫn thủ tục vay vốn phát triển sản xuất.

Nhờ được hướng dẫn tại cơ sở, 100% hộ dân đủ điều kiện trong thôn đều tiếp cận thuận lợi nguồn vốn vay chính sách. Nhiều gia đình đầu tư trồng sầu riêng, cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Kiên trì vận động, thay đổi nếp nghĩ của đồng bào

Hơn 30 năm sống cùng đồng bào Raglai, chị Huyên hiểu rằng đưa pháp luật vào đời sống không thể bằng cách áp đặt. Với những tập quán còn tốn kém, chị lựa chọn cách phân tích, vận động để người dân tự nhận thức và thay đổi. “Tuyên truyền, vận động bà con giản lược tập quán tốn kém thì không thể ép buộc ngay được. Mình phải kiên trì phân tích điều hơn lẽ thiệt để bà con tự nhận ra và dần làm theo”, chị Huyên nói.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn hỏi thăm bà con đồng bào DTTS

Trong công tác phòng, chống tảo hôn, chị cho biết những trường hợp ép cưới theo tập tục trước đây cơ bản không còn. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn tiềm ẩn khi một số thanh thiếu niên nghỉ học sớm, yêu đương và mang thai ngoài ý muốn. Vì vậy, theo chị, việc tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình cần được duy trì thường xuyên, hướng đến cả phụ huynh và giới trẻ.

Không chỉ tuyên truyền tại các buổi họp, chị Huyên còn trực tiếp đến từng gia đình vận động, hòa giải mâu thuẫn.

Chị nhớ lại, vài năm trước, trong thôn có trường hợp một người chồng thường xuyên uống rượu, lớn tiếng, thậm chí đánh vợ. Dù người thân, hàng xóm nhiều lần khuyên can nhưng tình trạng không cải thiện.

Biết chuyện, chị tìm đến nhà, lựa lúc người chồng bình tĩnh để trò chuyện, phân tích trách nhiệm với gia đình và quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Hôm sau, người vợ tìm đến cảm ơn vì lần đầu tiên sau nhiều năm chung sống, chồng bà đã nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Tình trạng xung đột từ đó cũng giảm hẳn.

Đổi mới cách tuyên truyền, phát huy vai trò cán bộ cơ sở

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, cho biết địa phương xác định nâng cao hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết.

Thực hiện Kế hoạch số 1825/KH-UBND về triển khai Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035”, Khánh Sơn chú trọng đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán.

Các quy định về chính sách dân tộc, tôn giáo, quyền và nghĩa vụ công dân được lồng ghép với nội dung phát triển sản xuất, việc làm, an sinh xã hội và vận động xóa bỏ tập quán lạc hậu. Với đồng bào chưa thông thạo tiếng phổ thông, xã ưu tiên tuyên truyền bằng tiếng DTTS.

Bên cạnh họp thôn, loa truyền thanh, Ngày Pháp luật Việt Nam và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Khánh Sơn đẩy mạnh số hóa tài liệu, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội và xây dựng chuyên mục hỏi đáp pháp luật, gắn với phong trào “học tập số”.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Sơn

Giai đoạn 2026-2030, xã phấn đấu có ít nhất 50% người dân tại các thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi được tiếp cận kiến thức pháp luật bằng hình thức phù hợp.

Giai đoạn 2031-2035, tỷ lệ này dự kiến nâng lên tối thiểu 70%. Cũng trong giai đoạn này, địa phương phấn đấu 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc, chức việc tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ông Mấu Thái Phương, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn, cho biết già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận và hòa giải viên là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không chỉ gương mẫu trong đời sống, họ còn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, xã huy động công an, quân đội, các đoàn thể và nhà trường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Cùng với việc nắm rõ chủ trương, chính sách, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao, nhất là sầu riêng, góp phần giúp nhiều gia đình thoát nghèo trong năm 2025.

Xã Khánh Sơn chú trọng đầu tư hạ tầng, đường sá phục vụ người dân tốt hơn

Theo ông Phương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân cơ bản đồng thuận, việc nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào DTTS cao. Việc tiếp cận khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn hạn chế. Dù nhiều thủ tục hành chính đã được triển khai trực tuyến, không ít người dân vẫn đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết công việc theo phương thức truyền thống.

Dẫu còn những trở ngại, những cách làm bền bỉ ở cơ sở như tại thôn Liên Hòa đang giúp pháp luật, chính sách từng bước đi vào đời sống đồng bào Raglai. Đây là nền tảng để Khánh Sơn thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.