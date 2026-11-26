Bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, đội ngũ người có uy tín ở Lai Châu đang trở thành những hạt nhân quy tụ đồng bào, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, giảm nghèo và giữ bình yên nơi bản làng, biên giới.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Lai Châu còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 68 đơn vị so với trước. Địa bàn quản lý được mở rộng, trong khi nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển giao về cấp xã, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở.

Trong bối cảnh đó, vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số càng trở nên quan trọng. Đây là lực lượng gần dân, hiểu dân, có tiếng nói và ảnh hưởng trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua tại cơ sở.

Người có uy tín “tiếp sức” phong trào thi đua sản xuất

Xã Bum Tở được sáp nhập từ thị trấn Mường Tè và 2 xã Bum Tở và Can Hồ. Xã mới có diện tích tự nhiên lên tới 384,08km².

Toàn xã hiện có 2.935 hộ dân với 11.711 nhân khẩu, sinh sống tại 20 bản. Theo Quyết định 1752/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND tỉnh Lai Châu, Bum Tở có 13/20 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Với xuất phát điểm đó, xã Bum Tở chưa đặt mục tiêu cao trong xây dựng nông thôn mới, chỉ phấn đấu đến năm 2030 đạt 14/19 tiêu chí. Nhiệm vụ được xã chú trọng là tập trung giảm nghèo, với chỉ tiêu đặt ra bình quân giảm trên 5%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, địa bàn quản lý được mở rộng đòi hỏi chính quyền các cấp phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. (Trong ảnh: Một góc bản Nậm cấu, xã Bum Tở)

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND xã Bum Tở, để giảm nghèo bền vững, ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì địa phương chú trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người dân, nhất là phát huy vai trò “đầu tàu” của đội ngũ người có uy tín.

Thực tiễn đã chứng minh đây là định hướng đúng của xã khu vực III Bum Tở. Những tấm gương về phát triển kinh tế của người có uy tín đang là động lực thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất trên địa bàn xã.

Trưởng bản - người có uy tín bản Mấn, ông Mào Văn Hàng, sinh năm 1983, dân tộc Thái, là một trong số đó. Ông là tấm gương về phát triển kinh tế để bà con noi theo.

Theo ông, muốn vận động bà con phát triển kinh tế để thoát nghèo, trước hết gia đình người có uy tín phải không nghèo. Không lý thuyết suông, nguồn thu nhập của gia đình từ 15 con bò sinh sản, 1ha quế, hơn 1ha ngô, sắn là dẫn chứng thuyết phục để ông tuyên truyền, vận động bà con trong bản.

Ông Hàng là một trong 20 người có uy tín ở xã Bum Tở đang dùng uy tín của mình đưa chủ trương của xã “bén rễ” trong đời sống ở từng thôn bản. Dù thành phần, độ tuổi, dân tộc khác nhau nhưng người có uy tín nơi đây đều “đi trước, làm trước” để bà con làm theo.

Theo Phó chủ tịch UBND xã Bum Tở Nguyễn Văn Thành, vừa giỏi làm kinh tế, đem lại thu nhập khá cho gia đình, người có uy tín của xã rất tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con sản xuất. Nhờ đó, nhiều gia đình đã biết cách làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống, đồng hành cùng địa phương giảm nghèo bền vững.

“Cầu nối” giữ nhịp đồng thuận ở cơ sở

Đội ngũ người có uy tín Lai Châu đang phát huy vai trò “đầu tàu” trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Ngoài việc thúc đẩy thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, họ chính là “cầu nối” giúp chính quyền địa phương vận động đồng bào các dân tộc thực hiện các chủ trương, đường lối, giữ gìn khối đại đoàn kết và bảo đảm vững chắc an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là ở địa bàn biên giới.

Ở bản Vàng Ma Chải, xã Sì Lở Lầu, tiếng nói của ông Lý Sần Ngan (sinh năm 1979, dân tộc Dao) rất có trọng lượng đối với dân bản. Trong tuyên truyền, vận động, ông thường lấy những câu chuyện xảy ra trong đời sống ở bản để phân tích, vì thế rất dễ “lọt cái tai” của bà con.

Đặc biệt, với việc Vàng Ma Chải là một bản giáp biên, có lối mở Sì Choang (Việt Nam) và Dền Suối Thàng (Trung Quốc), uy tín của ông Lý Sần Ngan đã và đang “gia cố” thêm sức mạnh nơi biên ải. Cùng với việc tuyên truyền quy chế biên giới, ông cũng thường xuyên nhắc nhở bà con trong bản phải biết tự bảo vệ mình.

Ông Lý Láo Lở, một người dân ở bản Vàng Ma Chải cho biết: “Mỗi lần họp bản hoặc khi đến nhà tuyên truyền, bác Ngan đều nhắc không được tụ tập với những người xấu, không nhận, cầm hộ hay vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhất là phải cảnh giác trước những lời rủ rê, lôi kéo đi làm ăn”.

Người có uy tín Lý Sần Ngan (thứ 2 từ trái sang) là ‘đầu tàu” trong giữ gìn an ninh trật tự ở bản biên giới Vàng Ma Chải, xã Sì Lở lầu.

Vai trò của đội ngũ người có uy tín như ông Lý Sần Ngan, Mào Văn Hàng được chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu đặc biệt coi trọng. Đối với một tỉnh có hơn 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với đường biên giới dài hơn 265km, người có uy tín thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc.

Theo ông Đèo Văn Thương, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu đặt ra đối với công tác dân tộc ở cơ sở cũng cao hơn. Đội ngũ người có uy tín càng phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; kịp thời phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh từ thôn, bản, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Chăm lo người có uy tín, củng cố thế trận lòng dân

Để kịp thời động viên, khuyến khích đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò, tỉnh Lai Châu đã kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định. Giai đoạn 2021-2025, thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 17198/QĐ-TTg, cùng với việc cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, các cấp, ngành thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, biểu dương những cá nhân tiêu biểu.

Trong Báo cáo 329-BC/TU ngày 4/10/2026 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, thời gian qua, công tác gặp mặt, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín được tỉnh quan tâm.

Người có uy tín là tấm gương trong phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu. Trong ảnh: Ông Lò Văn In (ngoài cùng bên phải), dân tộc Lào, người có uy tín bản Cóoc Puông, xã Bản Bo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người dân

Đặc biệt, tháng 6/2026, Lai Châu đã tổ chức chương trình “Điểm tựa bản làng”, tôn vinh 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới. Hoạt động này thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của lực lượng đang ngày ngày gắn bó với bản làng, góp sức giữ gìn bình yên nơi biên cương.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đèo Văn Thương, trong năm 2026, Sở đã tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín tại nhiều địa bàn, trang bị kiến thức về chính sách dân tộc, pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo tồn văn hóa và kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào.

Hiện cơ chế, chính sách đối với người có uy tín được triển khai theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP. Lai Châu đã có văn bản chỉ đạo triển khai, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành và chính quyền cấp xã thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với đội ngũ “đầu tàu” trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.