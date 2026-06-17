Theo tờ New York Times (NYT), Thủ tướng Merz ngày 16/6 đã tặng Tổng thống Trump một chiếc áo thi đấu của đội tuyển Đức có in số "47" để chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của nhà lãnh đạo Mỹ.

"Chúng ta ở cùng một đội", ông Merz viết trên mạng xã hội khi nói về tổng thống Mỹ, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn tới ông Trump.

Trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, Thủ tướng Merz cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng Mỹ và châu Âu đạt được cách tiếp cận chung đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Merz tặng áo thi đấu của đội tuyển Đức cho Tổng thống Trump. Video: Euronews

"Các cuộc trao đổi giữa châu Âu và Tổng thống Trump đã diễn ra một cách tích cực. Tôi nhận thấy ông ấy rất hợp tác và lắng nghe một cách hết sức chăm chú. Điều đó mang lại sự lạc quan nhất định rằng chúng tôi, châu Âu và Mỹ có thể cùng nhau làm việc để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Merz nói.

Cũng theo nhà lãnh đạo Đức, các nước châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế đối với Moscow thông qua một vòng trừng phạt mới với mục tiêu buộc Nga quay trở lại bàn đàm phán.

Theo giới quan sát, dù quan hệ giữa châu Âu và Mỹ vẫn còn một số bất đồng liên quan đến vấn đề Iran và Greenland, nhưng ngày làm việc chính thức đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 đã cho thấy các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn duy trì cách tiếp cận ngoại giao mềm mỏng với Tổng thống Trump.

"Bất chấp những va chạm gay gắt trong năm qua, các nhà lãnh đạo châu Âu dường như đã đi đến kết luận rằng cách tốt nhất để ứng phó với một vị tổng thống khó đoán là tìm cách thể hiện thiện chí, đặc biệt khi họ vẫn hy vọng có thể hợp tác với Mỹ trong các vấn đề nan giải như cuộc xung đột Ukraine", NYT nhận xét.