Theo tờ The Hill, "phó tướng" của Tổng thống Trump ngày 14/6 đã có cuộc phỏng vấn với đài CBS để nói về các lựa chọn chính trị trong tương lai, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028.

"Ưu tiên hàng đầu của tôi là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Sau thời điểm đó, tôi và vợ sẽ thảo luận về những kế hoạch tiếp theo cho gia đình của mình. Mọi người thường nghĩ rằng tôi đang tính toán về việc tranh cử tổng thống, nhưng tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định khi bắt buộc phải làm vậy", ông Vance cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh ông hoàn toàn tin tưởng Tổng thống Trump sẽ ủng hộ các lựa chọn chính trị của mình. "Không có nghi ngờ gì về việc đó. Tổng thống sẽ ủng hộ bất kỳ điều gì mà tôi quyết định làm", ông Vance nói.

Cũng theo ông Vance, ông Trump là người thường xuyên thảo luận về các kế hoạch chính trị trong tương lai, cả công khai lẫn riêng tư. "Tôi không bao giờ bắt đầu câu chuyện trước. Nhưng tổng thống thường nhắc đến vấn đề này, ông ấy là một chính trị gia bẩm sinh và rất đam mê lĩnh vực này", ông Vance chia sẻ.

Theo truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang là những ứng viên hàng đầu cho chiếc vé đại diện đảng Cộng hòa của ông Trump trong cuộc đua tới Nhà Trắng vào năm 2028. Hồi đầu tháng 6, Tổng thống Trump từng đánh giá liên danh tranh cử giữa ông Vance và ông Rubio sẽ "rất khó bị đánh bại".