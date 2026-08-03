Thúc thủ 0-3 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà, Indonesia xuống vị trí thứ 3 bảng A, phải quyết chiến với Singapore trận cuối để tranh vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Đánh giá về trận đấu, HLV John Herdman nói: "Xin chúc mừng tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia. Chúng tôi chơi không tốt trong khi họ chơi quá hay. Tuyển Việt Nam cải thiện rất nhiều sau trận hòa Singapore.

Indonesia thua tâm phục, khẩu phục. Ảnh: Phan Ích

Đây là một thất bại để lại nhiều bài học cho chúng tôi, dù nó là kết quả không ai mong muốn nhưng bóng đá là vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ đã cổ vũ tới cùng Indonesia còn một trận nữa và chúng tôi cố hết sức".

Lý giải về thất bại, thuyền trưởng tuyển Indonesia cho biết: "Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc sau trận và chưa phân tích được nhiều điều. Nhưng nhìn chung chúng tôi đá không tốt, bàn thua đến chỉ sau chưa đầy 15 phút và quá dễ dàng. Chúng tôi chơi tấn công nhưng cần phải chuyển trạng thái tốt hơn, kiểm soát tốt hơn. Những sai lầm là để học hỏi. Toàn đội đều hướng tới mục tiêu đi tiếp ở bảng đấu này".

"Chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại trước tuyển Việt Nam. Singapore đá rất kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi thì ở vào thế phải thắng, nhưng các cầu thủ đều khao khát thể hiện. không có lựa chọn nào khác cho chúng tôi ngoài mạnh mẽ trở lại. Còn một trận nữa tức vẫn còn một cơ hội. Toàn đội nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho trận cuối vòng bảng", HLV John Herdman chốt lại.

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