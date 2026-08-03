Patrik Lê Giang (8,5 điểm): Không phải làm việc quá nhiều trong hiệp một, nhưng luôn tạo cảm giác yên tâm với những tình huống ra vào và làm chủ vòng cấm. Sang hiệp hai, khi Indonesia gia tăng sức ép, thủ thành Việt kiều vẫn chơi chắc chắn để góp công vào trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp của tuyển Việt Nam.

Tiến Anh (8 điểm): Lên công đúng thời điểm, lùi về hỗ trợ phòng ngự kịp lúc và gần như không cho đối thủ khai thác khoảng trống bên cánh phải. Một trận đấu tốt của cầu thủ này.

Xuân Mạnh (8,5 điểm): Chơi chắc chắn trong vai trò trung vệ lệch trái. Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Xuân Mạnh còn có nhiều đường chuyền mở biên chất lượng, tạo tiền đề cho các pha phản công.

Tuyển Việt Nam có trận đấu xuất sắc - Ảnh: Nam Trung - Phan Ích

Thành Chung (8,5 điểm): Tiếp tục cho thấy vai trò thủ lĩnh hàng thủ với khả năng chỉ huy, bọc lót và cắt bóng hiệu quả. Khi Indonesia tăng sức ép trong hiệp hai, trung vệ này vẫn giữ được sự điềm tĩnh để giúp đội nhà bảo toàn mành lưới.

Việt Anh (8,5 điểm): Lần đầu đá chính nhưng đáp lại niềm tin của HLV Kim Sang Sik bằng màn trình diễn thuyết phục. Thể hình vượt trội giúp trung vệ này thắng phần lớn các pha không chiến và khóa chặt hàng công Indonesia.

Văn Vĩ (9 điểm): Mở tỷ số từ rất sớm và có một trận đấu công thủ toàn diện. Những pha lên bóng tốc độ của Văn Vĩ liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Indonesia, trong khi bàn thắng của anh tạo bước ngoặt giúp tuyển Việt Nam triển khai đúng đấu pháp.

Thành Long (8,5 điểm): Thầm lặng nhưng rất quan trọng. Thành Long đánh chặn hiệu quả, giữ cân bằng tuyến giữa và tạo điều kiện để Hoàng Đức, Hai Long phát huy khả năng. Chính đường triển khai bóng nhanh của tiền vệ này cũng mở ra tình huống nâng tỷ số lên 2-0.

Hoàng Đức (9,5 điểm): Cầu thủ hay nhất trận. Không chỉ kiến tạo cho Văn Vĩ và Xuân Son ghi bàn, Hoàng Đức còn điều tiết nhịp độ, thoát pressing và phát động phản công cực kỳ hiệu quả. Một màn trình diễn đẳng cấp của tiền vệ tuyển Việt Nam.

Đặc biệt Hoàng Đức để giúp tuyển Việt Nam chiến thắng - Ảnh: Nam Trung - Phan Ích

Đình Bắc (8 điểm): Hoạt động rộng, tạo nhiều pha phản công nguy hiểm và khiến hàng thủ Indonesia luôn phải dè chừng. Dù bỏ lỡ cơ hội đối mặt cuối trận và không được hưởng phạt đền, tiền đạo trẻ vẫn có một trận đấu rất năng nổ.

Hai Long (9 điểm): Ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, hoạt động không biết mệt và hỗ trợ phòng ngự rất tích cực. Sự cơ động của Hai Long cũng góp phần khiến Haye - ngòi nổ nguy hiểm nhất của Indonesia - gần như mất hút.

Tài Lộc (7,5 điểm): Không ghi bàn nhưng hoàn thành tốt vai trò trên hàng công với khả năng di chuyển, phối hợp và pressing. Dù bỏ lỡ một cơ hội đánh đầu trong hiệp một, màn trình diễn của Tài Lộc vẫn đáp ứng kỳ vọng.

Xuân Son (8,5 điểm): Chỉ chơi khoảng 30 phút nhưng vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Ngoài pha lập công, tiền đạo nhập tịch còn liên tục khuấy đảo hàng thủ Indonesia bằng sức mạnh và khả năng càn lướt.

Hoàng Hên (8 điểm): Vào sân trong hiệp hai và mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng công. Dù không ghi bàn, Hoàng Hên vẫn tạo dấu ấn với cú cứa lòng nguy hiểm và đường kiến tạo để Xuân Son đối mặt thủ môn.

Quang Hải, Nhật Minh, Văn Hậu vào sân khi thế trận gần như an bài không đánh giá.

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