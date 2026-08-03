"Dù đây là một trận đấu trên sân khách rất khó khăn, các cầu thủ nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt. Chúng tôi giành trọn 3 điểm, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cầu thủ vì sự cống hiến hết mình của họ.

Dù thi đấu trên sân khách, tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ rất nhiều CĐV có mặt trên khán đài. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể người hâm mộ tại quê nhà đang theo dõi và ủng hộ đội tuyển qua màn ảnh nhỏ. Dù trận đấu hôm nay đã kết thúc, chúng tôi vẫn còn những mục tiêu phía trước. Toàn đội tiếp tục hồi phục thể trạng thật tốt để hướng đến các thử thách tiếp theo", HLV Kim Sang Sik phát biểu sau trận thắng 3-0 trước Indonesia của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik rất hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ.

"Ở trận đấu gặp Singapore, chúng tôi không thể giành chiến thắng. Đó là điều rất tiếc nuối. Tuy nhiên, các cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể hiện màn trình diễn tích cực hơn ở trận đấu này. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho tinh thần vượt khó của toàn đội.

Thời gian hồi phục sau trận gặp Singapore rất ngắn, chúng tôi gặp nhiều mệt mỏi nhưng các cầu thủ thi đấu gắn kết. Những sự thay đổi người trong hiệp hai, cùng sự cơ động của các tiền đạo và cầu thủ chạy cánh, giúp tuyển Việt Nam duy trì thế trận và vận hành đúng theo kế hoạch chiến thuật đã đề ra", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Tuyển Việt Nam đặt một chân vào bán kết. Ảnh: Nam Trung

HLV Kim Sang Sik dành những lời khen cho Tiến Anh: "Cậu ấy di chuyển và bao quát rất rộng trên khắp mặt sân. Tiến Anh thi đấu năng nổ và đóng góp tích cực vào lối chơi chung của toàn đội. Việc cậu ấy thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công tạo ra nhiều khoảng trống phía sau, giúp tuyển Việt Nam có cơ hội nguy hiểm và khai thác hiệu quả trong trận đấu hôm nay".

HLV Kim Sang Sik hóm hỉnh chia sẻ thêm về áp lực công việc và chiếc áo đen mang lại may mắn: "Tôi nghĩ chắc mình phải bỏ hết mấy chiếc áo sơ mi trắng đi mất. Tôi cần phải vứt bỏ toàn bộ số áo trắng này thôi".

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