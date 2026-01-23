Tham dự buổi lễ có bà Renée Deschamps – Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Hòa – Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VH, TT&DL); ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng Cục TDTT, ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó Chủ tịch VFF...

Thầu trò HLV Mai Đức Chung được tiếp lửa trước ngày lên đường. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, bà Renée Deschamps chúc mừng tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể thao như một cầu nối gắn kết con người và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam. Trong khi đó, TTK VFF Nguyễn Văn Phú khẳng định sự kiện góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực thể thao và giao lưu nhân dân, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tuyển nữ Việt Nam rất tự tin. Ảnh: VFF

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 do Australia đăng cai quy tụ 12 đội tuyển quốc gia nữ xuất sắc nhất châu lục, thi đấu tại các thành phố Perth, Gold Coast và Sydney từ ngày 1-21/3. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ trận ra quân vào ngày 4/3, sau đó gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản vào ngày 7/3 và 10/3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu cả 3 trận trên SVĐ Perth Rectangular.