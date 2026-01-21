Tờ New Straits Times đưa tin, ban chấp hành FAM dự kiến sẽ đệ đơn từ chức tập thể ngay trong tuần tới. Đây là một động thái có tính toán của bóng đá Malaysia nhằm tránh nguy cơ LĐBĐ thế giới (FIFA) lập một ủy ban tiếp quản FAM hoàn toàn.

Bằng cách các thành viên của FAM tự nguyện từ chức để cho thấy tổ chức này có tiến hành thanh lọc nội bộ, từ đó cho phép một ủy ban tạm thời tổ chức đại hội bầu cử bất thường.

Bóng đá Malaysia gây rúng động vì bê bối làm giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch - những người đều chơi ở trận thắng tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Bernama

“Mục tiêu là để chứng minh cho FIFA và LĐBĐ châu Á (AFC) thấy rằng, FAM có khả năng tự chấn chỉnh. Còn nếu ban điều hành vẫn tại vị và lệnh đình chỉ được ban hành, FAM sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát. Bằng cách từ chức ngay lúc này, họ đang thực hiện việc tái thiết theo cách của riêng mình”, tờ trên dẫn lời nguồn tin.

Theo NST, quyết định từ chức tập thể được FAM đưa ra sau cuộc họp kín diễn ra vào 2 tuần trước, trong đó 13 thành viên của ban chấp hành đã cân nhắc đến các rủi ro bóng đá Malaysia phải đối mặt một khi bị cô lập quốc tế.

Mặc dù ban đầu có một nhóm nhỏ phản đối đề xuất này, nhưng cuối cùng đa số đã đồng thuận, nghiêng về một cuộc “hi sinh tập thể” để bảo vệ tương lai của các giải đấu quốc nội cũng như ĐTQG Malaysia.

Dự kiến FAM sẽ họp báo công bố sự chuyển giao vào ngày 28/1 tới đây.

Nếu kháng cáo lên CAS bất thành, tuyển Malaysia sẽ bị AFC xử thua 0-3 Việt Nam

Trước đó, bóng đá Malaysia bị FIFA giữ nguyên án phạt nặng: phạt FAM khoảng 9,5 tỷ đồng, cấm mọi hoạt động bóng đá trong 1 năm với 7 cầu thủ nhập tịch vì liên quan vụ làm giả hồ sơ giấy tờ. Những cầu thủ này được cho có gốc gác từ Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Argentina nhưng được FAM ‘phù phép’ thành sinh ở Malaysia, có ông bà tại đây.

FAM hiện đang kháng án, làm đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về phiên điều trần.

AFC hi vọng vụ việc của Malaysia có thể ngã ngũ trước 31/3 – thời điểm diễn ra trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia.

Trường hợp FAM bị giữ nguyên án phạt, tuyển Malaysia sẽ bị AFC xử thua 0-3 Việt Nam, do 7 cầu thủ giả giấy tờ đều tham gia vào trận thắng 4-0 hồi tháng 6 năm ngoái.